Uber'den taksi şoförlerine 'dev tazminat'

18 Mart 2024 14:32 - Güncelleme : 18 Mart 2024 14:33

ABC News'in haberine göre, Avustralya'daki taksi ve özel araç şoförü olarak çalışan 8 bini aşkın kişiyi temsil eden avukatlar, Uber'e karşı 2019'da açılan davaya ilişkin açıklama yaptı.

Uber'in ülke piyasasına girişinin ardından taksicilerin ve özel araç şoförü olarak çalışanların ekonomik kayıplar yaşadığını aktaran avukatlar, firmanın uzun zamandır bu kayıpları telafi etmekten "kaçındığını" ancak nihayet uzlaşmaya varıldığını bildirdi.

UBER TOPLAM 5 MİLYAR TL ÖDEYECEK

Buna göre, Uber telafi olarak yaklaşık 178 milyon dolar (272 milyon Avustralya doları) ödemeyi kabul etti. Bu da Türk Lirası cinsinden yaklaşık 5 milyar 750 milyon liraya denk geliyor.

Uzlaşmaya varılan meblağın ödenmesi için Yüksek Mahkemenin onayı gerekiyor. Öte yandan Uber'e, 2019'da "yasa dışı çalıştığı" ve taksiciler ile özel araç şoförlerine karşı "haksız rekabet" gerekçesiyle dava açılmıştı.

AFP’nin haberine göre değeri 157 milyon dolar olan ABD merkezli şirket aleyhine verilen tazminat kararı, Avustralya hukuk tarihindeki şu ana kadarki en yüksek meblağ içeren beşinci toplu dava olma özelliğini taşıyor.