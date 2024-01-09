Uçağın patlayan kapısından düşen iPhone, bana mısın demedi

09 Ocak 2024 11:46 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:46

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Alaska Havayolları'na ait 1282 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren Boeing 737-Max 9 uçağı, 16 bin feet (yaklaşık 5 bin metre) yükseklikteyken acil çıkış kapısının patlaması üzerine Portland'a acil iniş yapmıştı.

UÇAKTAN DÜŞEN İPHONE HALA ÇALIŞIYOR

Can kaybının olmadığı belirlenen bu kaza sırasında yolculara ait kablosuz kulaklık gibi elektronik eşyalar uçağın kapısından dışarı fırladı. Bu eşyalardan bir tanesinin de, Apple iPhone olduğu belirlendi. Akıllı telefon 5 bin metre yükseklikten düştü, ancak neredeyse hiç hasar almadan kurtuldu.

Sean Bates isimli bir vatandaş, X'te paylaştığı gönderide, cihazı Portland'ın Barnes Yolu kenarında bulduğunu söyledi. Gönderide iPhone'un yüzde 44 şarj ile uçak modunda çalışır vaziyette olduğu ve Alaska Havayolları tarafından telefonun sahibine gönderilen 70 dolarlık bagaj fişi görülüyor.

Barnes, ABD'nin ulaşım kazalarını araştıran Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile iletişime geçtiğinde, bunun bölgede bulunan uçuştan kalma ikinci telefon olduğunun kendisine söylendiğini ifade etti.

Bir NTSB sözcüsü de pazartesi günü PEOPLE.com sitesine verdiği demeçte, Bates'in bulduğu iPhone'un Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçağından toplanan telefonlardan biri olduğunu ve o zamandan beri havayolu firmasına teslim edildiğini doğruladı.

"BU ÇOK NADİR BİR DURUM"

Uçuş Güvenliği Vakfı başkanı ve CEO'su Dr. Hassan Shahidi, "Elbette, herhangi bir nesnenin bu yükseklikte, yani 16.000 feet'te uçaktan düşmesi ve sağlam kalması çok nadir görülen bir durumdur. Ve bence müfettişlerin iyice incelemeleri ve bunun gerçekten uçaktaki bir yolcuya ait olduğundan emin olmaları gerek." dedi.