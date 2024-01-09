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    • 09 Ocak 2024 11:46 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:46

    Uçağın patlayan kapısından düşen iPhone, bana mısın demedi

    Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: People.com

    Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-Max 9 uçağının 1282 sefer sayılı uçuşunda acil çıkış kapısının patlaması sonucunda iPhone gibi elektronik eşyaların uçaktan düşmesi yaşandı. Bir yolcu tarafından bulunan iPhone, 5 bin metre yükseklikten düşmesine rağmen çalışır durumda bulundu.

    Uçağın patlayan kapısından düşen iPhone, bana mısın demedi
    Iphone, Uçak

    Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Alaska Havayolları'na ait 1282 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren Boeing 737-Max 9 uçağı, 16 bin feet (yaklaşık 5 bin metre) yükseklikteyken acil çıkış kapısının patlaması üzerine Portland'a acil iniş yapmıştı.

    UÇAKTAN DÜŞEN İPHONE HALA ÇALIŞIYOR

    Can kaybının olmadığı belirlenen bu kaza sırasında yolculara ait kablosuz kulaklık gibi elektronik eşyalar uçağın kapısından dışarı fırladı. Bu eşyalardan bir tanesinin de, Apple iPhone olduğu belirlendi. Akıllı telefon 5 bin metre yükseklikten düştü, ancak neredeyse hiç hasar almadan kurtuldu.

    Uçağın patlayan kapısından düşen iPhone, bana mısın demedi

    Sean Bates isimli bir vatandaş, X'te paylaştığı gönderide, cihazı Portland'ın Barnes Yolu kenarında bulduğunu söyledi. Gönderide iPhone'un yüzde 44 şarj ile uçak modunda çalışır vaziyette olduğu ve Alaska Havayolları tarafından telefonun sahibine gönderilen 70 dolarlık bagaj fişi görülüyor.

    Barnes, ABD'nin ulaşım kazalarını araştıran Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile iletişime geçtiğinde, bunun bölgede bulunan uçuştan kalma ikinci telefon olduğunun kendisine söylendiğini ifade etti.

    Uçağın patlayan kapısından düşen iPhone, bana mısın demedi

    Bir NTSB sözcüsü de pazartesi günü PEOPLE.com sitesine verdiği demeçte, Bates'in bulduğu iPhone'un Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçağından toplanan telefonlardan biri olduğunu ve o zamandan beri havayolu firmasına teslim edildiğini doğruladı.

    Uçağın patlayan kapısından düşen iPhone, bana mısın demedi

    "BU ÇOK NADİR BİR DURUM"

    Uçuş Güvenliği Vakfı başkanı ve CEO'su Dr. Hassan Shahidi, "Elbette, herhangi bir nesnenin bu yükseklikte, yani 16.000 feet'te uçaktan düşmesi ve sağlam kalması çok nadir görülen bir durumdur. Ve bence müfettişlerin iyice incelemeleri ve bunun gerçekten uçaktaki bir yolcuya ait olduğundan emin olmaları gerek." dedi.

    Haberler>Teknoloji>Uçağın patlayan kapısından düşen iPhone, bana mısın demedi
    iphoneuçak
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