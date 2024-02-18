Üsküdar Belediyesi’nden E-spor hamlesi: Hem eğlendiler hem de para kazandılar

18 Şubat 2024 19:55 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 08:53

Haber: Berkay Alptekin

Üsküdar Belediyesi E-Spor Merkezi'nin takım eşleştirme ve tanıtım programında E-Spor turnuvası düzenledi. MOBA, FPS, RTS ve diğer tüm espor alanlarında profesyonelleşmek isteyen gençler, E-Sporun tatlı rekabeti ile Üsküdar Belediyesi E-spor Merkezi'nde becerilerini sergiledi.

Gençler, E-Spor Merkezi'nde teknik, taktik gelişimin yanı sıra psikoloji, performans yönetimi, etik, organizasyon ve bunun gibi bir çok alanda kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar.

260 m2'lik bir alan üzerine inşa edilmiş olan Üsküdar E-Spor Merkezi'nde ki ekipmanlar da gelişen oyun ve teknolojilerle birlikte profesyonel e-spor takımlarının rahatlıkla oyun oynayabilecekleri yüksek güçlü ve hızlı bilgisayarlarla yenilendi. Gençlerin E-Spor dışında farklı isteklerini de dinleyen Üsküdar Belediyesi, yıl boyunca sertifikalı oyunculuk, koçluk menajerlik ve yayıncılık dersleri de verecek.

BİRÇOK OYUNDA TURNUVALAR DÜZENLENECEK

Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan, oynaması ücretsiz çok oyunculu taktiksel FPS video oyunu Valorant ile yapılan turnuvada Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gençleri yoğun isteği üzerine başta Counter Strike 2 olmak üzere daha birçok oyunda farklı türlerde etkinlikler düzenleyeceğini dile getirdi.