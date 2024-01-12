Uygulamaları sizin yerinize açabiliyor: Yapay zeka destekli cihazdan ilk günden müthiş başarı! Binlerce sattı

12 Ocak 2024 17:28 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:31

Teknoloji devlerinin boy gösterdiği CES 2024 için bugün son tarih. 3 gün süren ve birbirinden ilginç ürünlerin sergilendiği fuarda, Rabbit R1 isimli yapay zeka ürününe ilgi epey fazlaydı.

Etkinliğin ikinci gününde tanıtılan Rabbit R1, uygulamalarınızı sizin için kullanma iddiasıyla piyasaya sürüldü. Henüz çok yeni olmasına rağmen bu cihaz ilk günden 10.000 adet satmayı başardı.

RABBİT R1, 10.000 ADET SATIŞ İLE İYİ BAŞLANGIÇ YAPTI

Rabbit'in kurucusu, "R1'i üretmeye başladığımızda, lansman gününde 500 cihaz satabilirsek mutlu olurduk" ifadelerini kullandı. "24 saat içinde bunu 20 katına çıkardık!" CES'te Salı günü tanıtılan R1, şirketin kendi Rabbit OS işletim sistemi üzerinde çalışan 2.88 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip.

Öte yandan David Pierce isimli bir meslektaşımın sergi sırasında deneme fırsatı bulduğu cihaz, uygulamalar için "evrensel bir kontrol cihazı" olarak işlev gören bir "Büyük Eylem Modeli" kullanıyor. Bu, tek bir arayüz üzerinden telefonunuzu kullanmadan müzik çalma, alışveriş yapma ve mesaj gönderme gibi işlemleri yapmanıza olanak tanıyor. Ayrıca cihazı, belirli bir uygulamayla nasıl etkileşim kuracağını öğretmenize de imkan sağlıyor.