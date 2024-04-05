Uygun fiyatlı Galaxy S24 FE çıkış tarihi sızdırıldı

05 Nisan 2024 09:16 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 09:16

Samsung'dan Galaxy Z Fold 6 Ultra hamlesi! Ama bir sorun var

Samsung'dan Galaxy Z Fold 6 Ultra hamlesi! Ama bir sorun var

Samsung kullanıcılarına müjde: Kaldırılan bir özellik daha geri döndü

Samsung kullanıcılarına müjde: Kaldırılan bir özellik daha geri döndü

Samsung, Galaxy S24 serisinin tanıtılmasının ardından yeni amiral gemisi akıllı telefonu için çalışmalarına başladı. S24'e göre daha ucuz bir fiyatla çıkması beklenen Galaxy S24 FE (Fan Edition) cihazıyla ilgili meraklısını sevindirecek bir haber geldi.

Teknoloji sitesi The Elec'in haberine göre Samsung ekran bileşenleri üreticisi Anapass ile anlaştı ve bu kapsamda Galaxy S24 FE için ekran sürücüsü (DDI) parçalarının üretimine başlandı. DDI'lar, telefonların işlediği verileri görüntüye dönüştürüyor ve görsel kalitesi üzerinde de önemli rol oynuyor.

Anapass, Samsung için ekran sürücüsü üreten üçüncü en büyük tedarikçi konumunda bulunuyor. İlk ikisi ise şirketin bir yan kuruluşu olan Samsung System LSI ile Magnachip şirketleri olarak biliniyor.

GALAXY S24 FE NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Elec'e göre Samsung, Galaxy S24 FE'yi yaz aylarında piyasaya sürecek. İlk etapta kaç birim üretileceği bilinmese de kaynak "Samsung'un yaz aylarında piyasaya sürülecek milyonlarca Galaxy S24FE üretmesi bekleniyor." ifadesini kullanıyor.

RAM VE DEPOLAMA ÖZELLİĞİ SIZDIRILMIŞTI

Bununla birlikte bu haber, Galaxy S24 FE ile ilgili ilk sızıntı değil. Daha önce akıllı telefonun 12 GB LPDDR5X RAM'e sahip olacağı, ayrıca 218 GB (UFS 3.1) ve 256 GB (UFS 4.0) gibi iki depolama seçeneğiyle geleceği ve 4.500 mAh bataryayla kutudan çıkacağı öne sürülmüştü.

Samsung Galaxy S23 FE, farklı pazarlarda Exynos 2200 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga setleriyle piyasaya sürülmüştü. Ancak geçtiğimiz aylarda bir kaynak, S24 FE'nin küresel pazarda sunulacak versiyonunda Exynos çipinin kullanılacağını iddia etti.