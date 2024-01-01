Uzmanlar açıkladı: İşte uzun yaşamın 5 önemli sırrı

01 Ocak 2024 18:01 - Güncelleme : 01 Ocak 2024 18:02

Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok kişi sağlığına öncelik verme kararı alıyor. Sağlıklı yaşamak, daha uzun süre yaşamak ve genç görünmek vaat eden bir dizi ürün piyasada yer alıyor. Araştırmalara göre genlerimizin yaşam süremizin yüzde 25'ini belirlediği tahmin edilse de, geri kalan yüzde 75'i günlük hayatımızla şekilleniyor.

Uzun ve sağlıklı bir yaşamın hızlı çözümleri veya kısayolları olmasa da, bilim temel prensiplerde açık. İşte yaşam sürenizi uzatmanızı ve sağlığınızı iyileştirmeniz için bilimsel olarak tavsiye edilen beş öneri:

ÇOĞUNLUKLA BİTKİ BAZLI BİR DİYET

Yapılan araştırmalar, bitki bazlı besinlerle zenginleştirilmiş bir diyetin sağlık ve uzun ömürle ilişkilendirildiğini gösteriyor. Daha fazla bitki bazlı gıdalar ve daha az et, işlenmiş gıdalar, şeker ve tuz tüketirseniz, kalp hastalığı ve kanser gibi hayatınızı kısaltan çeşitli hastalıklara yakalanma riskinizi azaltırsınız.

KİLONUZA DİKKAT EDİN

Obezite, bir dizi sağlık sorununun riskini artırır. Fiziksel ve psikolojik sağlığı olumsuz etkiler ve kalp hastalığı, inme, yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıklara yol açabilir. Sağlıklı bir kiloya ulaşmak, yaşam süresini uzatmanın önemli bir yolu olarak kabul ediliyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ

Egzersiz, kilo kontrolüne yardımcı olmanın yanı sıra glukoz kullanımını iyileştirir, kan basıncını düşürür, iltihabı azaltır ve kalp fonksiyonunu artırır. Maraton koşusu yapmanız veya spor salonunda saatler geçirmenize gerek yok. Günlük yaşamınızda herhangi bir fiziksel aktivite yapmanız da yeterli olacaktır.

SİGARADAN UZAK DURUN

Sigara içmek vücuttaki hemen her organı etkiliyor ve hem daha kısa hem de daha düşük yaşam kalitesiyle ilişkiliendiriliyor. Üstelik sigara içmenin güvenli bir düzeyi yoktur; her sigara çeşitli kanser türlerine, kalp hastalığına ve diyabete yakalanma olasılığınızı artırır.

SOSYAL İLİŞKİLERİNİZİ SIK TUTUN

Daha sağlıklı ve daha uzun yaşamaktan bahsettiğimizde çoğu zaman fiziksel aktivite gibi unsurlara odaklanırız. Ancak son on yıldaki en önemli keşiflerden biri ruhsal ve psikolojik sağlığın öneminin anlaşılması oldu. Yalnız ve sosyal olarak izole olan kişilerin erken ölme riskinin çok daha yüksek olduğu ve kalp hastalığı, felç, demans, anksiyete ve depresyona daha kolay yakalanabileceği ortaya çıktı. Dolayısıyla daha sağlıklı olmak ve daha uzun yaşamak istiyorsanız sosyal ilişkilerinizi sıklaştırmanızda fayda var.