Video izlemeye üşenenlere YouTube'dan hayat kurtaran özellik

03 Nisan 2024 11:48 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:48

YouTube evinde akıllı TV bulunduranlara dilediği videoyu izleyebileceği, videolara gelen yorumları takip edebileceği ve diğer işlemleri yapabileceği özel bir televizyon uygulaması sunuyor.

Ancak videoları TV'de izlemenin, telefon veya tablet gibi bir cihazdan izlemenin aksine kendi zorlukları mevcut. Örneğin mobil cihazların aksine TV'lerde dokunmatik arayüz özelliği yok ve bu sebeple de videoları ileri-geri sarmak için uzaktan kumandayı kullanması zorunlu.

YouTube da kullanıcıların videoları daha rahat kontrol edebileceği bir deneyim sunmak için harekete geçti. Son olarak uzun videoları izlemeye üşenenlere hayat kurtarıcı bir özellik sunuldu. Artık 'önemli anlar' olarak işaretlenen bölümler arasında daha kolay geçiş yapılabilecek.

YOUTUBE'DAN KULLANICILARA BÜYÜK KOLAYLIK

YouTube CEO'su Bay Neal Mohan, TV'lerdeki YouTube uygulamasının artık bir videodaki önemli anları otomatik olarak oluşturacağını ve kullanıcıların bunlara herhangi bir videodan kolayca erişebileceğini duyurdu. Bu da, ilerleme çubuklarıyla uğraşmadan ve TV uzaktan kumandasıyla doğru anı doğru bir şekilde aramadan, bir videodaki en iyi kısımları kontrol etmeyi kolaylaştıracak.

TV'nizde YouTube'daki videoları izlerken, video ilerleme çubuğunu yukarı çekerek üzerinde beyaz işaretçiler görebilirsiniz. Bu işaretleyiciler videoda otomatik olarak oluşturulan önemli anlardır. Uzaktan kumandanızdaki gezinme tuşlarını kullanarak bunlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

TV'de YouTube aynı zamanda bir altyazıyla birlikte o anın küçük resmini de sunacak, böylece neyle karşı karşıya olduğunuza dair daha iyi bir fikriniz olacaktır.