WhatsApp çöktü mü? 3 Nisan WhatsApp'ta sorun mu var?

03 Nisan 2024 21:23 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:25

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü mü? 3 Nisan WhatsApp sorun mu var? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edildi. WhatsApp'ta kısa süredir gecikmeler yaşanıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı WhatsApp kullanıcıları akşam saatlerinde uygulamada bağlantı sorunu yaşadılar.

İşte 3 Nisan Whatsapp kesintileri...