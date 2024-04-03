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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 21:23 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:25

WhatsApp çöktü mü? 3 Nisan WhatsApp'ta sorun mu var?

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü mü? 3 Nisan WhatsApp sorun mu var? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edildi. WhatsApp'ta kısa süredir gecikmeler yaşanıyor.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
WhatsApp çöktü mü? 3 Nisan WhatsApp&#039;ta sorun mu var?

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü mü? 3 Nisan WhatsApp sorun mu var? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edildi. WhatsApp'ta kısa süredir gecikmeler yaşanıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı WhatsApp kullanıcıları akşam saatlerinde uygulamada bağlantı sorunu yaşadılar.

İşte 3 Nisan Whatsapp kesintileri...

Whatsapp çöktü mü? 3 Nisan Whatsapp'ta sorun mu var? - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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