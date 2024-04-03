03 Nisan 2024 21:23 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:25
WhatsApp çöktü mü? 3 Nisan WhatsApp'ta sorun mu var?
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü mü? 3 Nisan WhatsApp sorun mu var? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edildi. WhatsApp'ta kısa süredir gecikmeler yaşanıyor.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü mü? 3 Nisan WhatsApp sorun mu var? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edildi. WhatsApp'ta kısa süredir gecikmeler yaşanıyor.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Bazı WhatsApp kullanıcıları akşam saatlerinde uygulamada bağlantı sorunu yaşadılar.
İşte 3 Nisan Whatsapp kesintileri...
Kaynak: tgrthaber.com.tr