WhatsApp, krize sokan problemi nihayet çözdü

14 Mart 2024 12:13 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:13

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, şu sıralar Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası'na (DMA) uyum sağlamak için yoğun mesai harcasa da, platformdaki kullanıcılara saç baş yoldurtan sorunları da ele almayı ihmal etmiyor.

Son olarak WhatsApp, iPhone kullanıcılarını delirten bir fotoğraf paylaşma sorununu çözdü. App Store'da yayınlanan 24.5.75 numaralı güncellemeyle birlikte uygulamanın görüntüleri kopyalayıp yapıştırırken yaşanan bir hatayı ortadan kaldırdığı bilgisi paylaşıldı.

GÖRSELLER KENDİLİĞİNDEN ÇIKARTMAYA DÖNÜŞTÜRÜLÜYORDU

Bazı kullanıcılar ekran görüntülerini sohbetlerine yapıştırmaya çalışırken zorluklarla karşılaşıyordu ve bu da paylaşım sürecini karmaşık hale getiriyordu. Hatada ekran görüntüleri otomatik olarak çıkartmalara dönüştürülüyordu ve bu durum da kafa karışıklığına ve rahatsızlığa neden oluyordu.

Kullanıcıların görselleri kopyalayıp yapıştırmasını engelleyen başka durumlar da olsa da, açıklanan senaryo en sık bildirilen senaryoydu. Bu düzeltme, birçok kullanıcı arasında hayal kırıklığına neden olan yaygın bir sorunu çözdüğü için çok sayıda kullanıcı tarafından heyecanla bekleniyordu.

Hem bu son sürümdeki hem de önceki sürümdeki güncellemelerden de anlaşılacağı üzere, WhatsApp'ın gerçekten hataları çözmeye adanmış olduğu görülüyor. Son güncellemeyi WhatsApp şu ifadelerle duyurdu: "Görselleri kopyalayıp yapıştırırken meydana gelen bir hata giderildi."

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

WhatsApp, yazılım güncellemelerini uygulama mağazaları aracılığıyla yayınlar ve dolayısıyla da yüklemek için App Store veya Google Play Store'u ziyaret etmeniz gerekiyor. Mağazaya girip arama kısmına "WhatsApp" yazarak ve açılan ekrandaki "Güncelle" butonuna basarak yayınlanmış en son sürümü yükleyebilirsiniz.