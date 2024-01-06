WhatsApp rengarenk olacak! Yeni özellikten ilk görüntü geldi

06 Ocak 2024 21:28 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 21:30

WhatsApp, uygulamanın ana renk temasını değiştirmeye izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WABetaInfo sitesinin haberine göre, şu anda geliştirme aşamasında olan özellik WhatsApp'ın iPhone uygulamasında keşfedildi.

WHATSAPP UYGULAMA İÇİ RENKLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Aşağıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı gibi, WhatsApp renk değiştirme özelliğini ayarlar sayfasına eklediği yeni bir "Uygulama Rengi" (App Color) başlığı altında piyasaya sürecek. Renk seçenekleri arasında WhatsApp'ın ikonik yeşil rengi ile birlikte mavi, beyaz, pembe ve lila yer alıyor.

Kullanıcının seçtiği renk, WhatsApp'ın genel tema rengi olacak. Örneğin şu anda yeşil renkte olan ayarlar sayfası ve menüler gibi uygulama içerisindeki bütün kısımlar, pembe olarak değiştirilebilecek. Tabii renk seçeneği şimdilik sınırlı olsa da, gelecek güncellemelerle bu sayının artırılacağı tahmin ediliyor.

WABetaInfo, renk değiştirme özelliğinin WhatsApp iOS Beta uygulamasının 24.1.10.70 sürümünün kodlarında keşfedildiğini bildirdi. Çok yakında, öncelikle beta kullanıcılarına sunulması ardından da genel kullanıma açılması bekleniyor. Android akıllı telefon sahiplerine ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Aynı özelliğin, WhatsApp'ın rakiplerinden bir tanesi olan Telegram'da da mevcut olduğunu belirtelim. Üstelik Telegram, sadece uygulama temasını değil aynı zamanda uygulamanın ana ekrandaki simgesini bile değiştirmeye izin veriyor.