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    • 06 Ocak 2024 21:28 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 21:30

    WhatsApp rengarenk olacak! Yeni özellikten ilk görüntü geldi

    Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: WABetaInfo

    WhatsApp, uygulama içi renk temasını değiştirme imkanı sunacak. iPhone uygulamasında geliştirme aşamasında olan bu özellik, kullanıcılara ikonik yeşil renk dışında mavi, beyaz, pembe ve lila gibi seçeneklerle renk değiştirme olanağı sağlayacak.

    WhatsApp rengarenk olacak! Yeni özellikten ilk görüntü geldi
    Whatsapp, Whatsapp Güncelleme, Iphone

    WhatsApp, uygulamanın ana renk temasını değiştirmeye izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WABetaInfo sitesinin haberine göre, şu anda geliştirme aşamasında olan özellik WhatsApp'ın iPhone uygulamasında keşfedildi.

    WHATSAPP UYGULAMA İÇİ RENKLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

    Aşağıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı gibi, WhatsApp renk değiştirme özelliğini ayarlar sayfasına eklediği yeni bir "Uygulama Rengi" (App Color) başlığı altında piyasaya sürecek. Renk seçenekleri arasında WhatsApp'ın ikonik yeşil rengi ile birlikte mavi, beyaz, pembe ve lila yer alıyor. 

    Kullanıcının seçtiği renk, WhatsApp'ın genel tema rengi olacak. Örneğin şu anda yeşil renkte olan ayarlar sayfası ve menüler gibi uygulama içerisindeki bütün kısımlar, pembe olarak değiştirilebilecek. Tabii renk seçeneği şimdilik sınırlı olsa da, gelecek güncellemelerle bu sayının artırılacağı tahmin ediliyor.

    WhatsApp rengarenk olacak! Yeni özellikten ilk görüntü geldi

    WABetaInfo, renk değiştirme özelliğinin WhatsApp iOS Beta uygulamasının 24.1.10.70 sürümünün kodlarında keşfedildiğini bildirdi. Çok yakında, öncelikle beta kullanıcılarına sunulması ardından da genel kullanıma açılması bekleniyor. Android akıllı telefon sahiplerine ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

    Aynı özelliğin, WhatsApp'ın rakiplerinden bir tanesi olan Telegram'da da mevcut olduğunu belirtelim. Üstelik Telegram, sadece uygulama temasını değil aynı zamanda uygulamanın ana ekrandaki simgesini bile değiştirmeye izin veriyor.

    Haberler>Teknoloji>WhatsApp rengarenk olacak! Yeni özellikten ilk görüntü geldi
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    WhatsAppwhatsapp güncellemeiphone
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