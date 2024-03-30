WhatsApp tepeden tırnağa değişti! Sadece bu telefonlara geldi... İşte yeni hali

30 Mart 2024 10:59 - Güncelleme : 30 Mart 2024 11:00

WhatsApp, Android uygulaması için bir güncelleme yayınladı. Çıktığı ilk günden beri uygulamanın üst kısmında bulunan gezinme çubuğu artık ekranın alt tarafına taşınmış durumda.

Geçen yıldan beri test aşamasında olan ve "WhatsApp beta" programını kullanan sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açık olan yeni tasarım bugün itibarıyla dünya genelindeki bütün WhatsApp kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Peki mesajlaşma programı bundan böyle nasıl görünecek?

'WHATSAPP ANDROİD' TASARIMI BİR GECEDE DEĞİŞTİ

Artık Sohbetler, Güncellemeler, Topluluklar ve Aramalar olmak üzere dört sekme WhatsApp uygulamasında alt kısımda gözükecek. Bu sayede de özellikle büyük ekranlı bir telefonda WhatsApp'ı kullanırken menüler arasında tek elle dolaşmanın daha kolay olacağına inanılıyor.

WhatsApp, X'teki hesabında yaptığı paylaşımda "İhtiyacınız olan şeye erişmenizi kolaylaştırmak için bazı değişiklikler yaptık. Başparmaklarınıza daha yakın ve gözlerinizi yormayan yeni navigasyon aracıyla tanışın." ifadelerini kullandı.

GEZİNME ÇUBUĞUNUN RENGİ DE DEĞİŞTİ

WhatsApp, gezinme çubuğunun yerini değiştirmenin yanı sıra rengini de beyaza çevirdi. Eski sürümde koyu yeşil olan bu bölüm, artık beyaz bir çubuk üzerinde duran ve siyah ikona sahip sekmelere ev sahipliği yapıyor.

İPHONE'DA YILLARDIR BU TASARIMI KULLANIYOR

WhatsApp, ilk günden bu yana iPhone uygulamasında bu tasarımı kullanıyor. Böylelikle şirket Android uygulamasını da son güncellemeyle iPhone uygulamasına benzetmiş oldu.