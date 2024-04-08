WhatsApp ve Instagram satılacak mı? Meta köşeye sıkıştı

08 Nisan 2024 14:33 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 14:33

Instagram'daki en büyük sorunlardan biri çözülüyor... Meta yeni güncellemeyi duyurdu

Instagram'daki en büyük sorunlardan biri çözülüyor... Meta yeni güncellemeyi duyurdu

Teknoloji devi Meta, 2012 yılında Instagram'ı ve 2014 yılında WhatsApp'ı satın almıştı. O tarihte Facebook ismiyle faaliyet gösteren şirket, bu iki platformu bünyesine katarak pazarda tekel olup olmadığı tartışmaları yasal düzlemde devam ediyor.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Meta'nın WhatsApp ve Instagram'ı satın alarak "tekel" olduğunu iddia ederken Mark Zuckerberg yönetimindeki şirket ise bunu reddediyor.

"WHATSAPP VE INSTAGRAM'I ALMAK TÜKETİCİLERE YARADI"

Devam eden hukuki savaşta Meta, Instagram ve WhatsApp'ın satın alınmasının tüketicilerin yararına olduğunu iddia etti. Ve FTC'nin iddialarını destekler nitelikte kanıtlara sahip olmadığını öne sürerek mahkemeden davanın reddedilmesi talebinde bulundu.

WhatsApp ve Instagramı'ı satın aldıktan sonra tekel haline gelmediğini savunan Meta şu anda TikTok, X (eski adıyla Twitter), YouTube ve Snapchat gibi çok sayıda platformla şiddetli bir rekabetle karşı karşıya olduğunu ileri sürüyor.

Şirket ayrıca her iki uygulamayı da daha iyi, daha güvenilir ve daha güvenli hale getirmek için milyarlarca dolar harcadığını ve milyonlarca saat yatırım yaptığını savunarak, WhatsApp ve Instagram'ı satın almasının günün sonunda tüketicilerin yararına olduğunu söyledi.

2021'de DC Bölge Mahkemesi Yargıcı James Boasberg, Meta'nın FTC'nin şikayetinin reddedilmesi talebini kabul etmişti ancak yargıç FTC'ye değiştirilmiş bir şikayette bulunma şansı da vermişti.

WHATSAPP VE INSTAGRAM'IN AKIBETİ NE OLACAK?

Mahkemenin FTC'yi haklı bulması durumunda Meta'nın WhatsApp ve Instagram'ı satmak zorunda kalacağı öngörülse de uzmanlar şimdilik bu ihtimale sıcak bakmıyorlar.