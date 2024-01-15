WhatsApp'tan 2024'te sürpriz özellik: Metin formatı değişiyor, işte yeni hali

15 Ocak 2024 09:04 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:05

Mesajlaşma uygulamaları arasında zirveyi uzun yıllardır bırakmayan WhatsApp, güncellenerek kazandığı özellikler sayesinde giderek daha iyi hal alıyor.

Meta, tıpkı diğer sosyal medya uygulamaları gibi WhatsApp'ı da baştan aşağı değiştirdi. Artık uygulama üzerinden toplantılar yapılabilirken, Kanallar özelliği ile gelişmeleri takip edebilmekte. Hız kesmeden yeni özellikleri test sürecine alan WhatsApp'ın bir sonraki hedefi metin biçimlendirme.

WHATSAPP METİN BİÇİMLENDİRMESİ DEĞİŞİYOR

Halihazırda WhatsApp'ta metin değiştirme ve biçimlendirme işlevi zaten bulunuyor. Ancak Meta, bunu biraz daha ileri taşımak istiyor. Pplware tarafından aktarılan habere göre WhatsApp'ın beta sürümlerinde yeni metin biçimlendirme işlevleri test ediliyor.

Şu an için sınırlı sayıda kullanıcı tarafınan test edilen bu özellik sayesinde, metin formatını mevcut seçeneklere göre düzenlemek mümkün olacak. İşte test sürecinde ortaya çıkan bazı metin biçimlendirmeleri:

-Kod bloğu: WhatsApp'ta kod paylaşmayı ve okumayı kolaylaştırmak için tasarlandı. Genellikle programcılar tarafından kullnılsa da herkes bu aracı mesajın belirli bir bölümünü vurgulamak için kullanabilecek.

-Alıntı bloğu: Önceki bir mesajın belirli bir bölümüne cevap verebilmek için kullanılabilir. Bu biçimlendirme aracını metnin önüne yalnızca “>” karakterini ekleyerek kullanabilirsiniz.

-Listeler:Bilgileri organize bir şekilde sunmaya yönelik bir araç olarak tasarlandı. Sıralı listeler oluşturmak için metine *, - veya sayılarla başlamanız yeterlidir.