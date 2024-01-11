WhatsApp'tan çok faydalı yeni özellik! Kullanıcıların imdadına yetişti

11 Ocak 2024 21:28 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 21:28

WhatsApp bugün iOS'ta kullanıcıların kendi çıkartmalarını oluşturmasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği başlattığını duyurdu.

Bu yeni özellik sayesinde fotoğraflarınızı çıkartmalara dönüştürebilir veya mevcut çıkartmalarınızı düzenleyebilirsiniz. Özel çıkartmalar oluşturmak için artık fotoğraf galerinizdeki görselleri sürükleyip bırakmanıza veya üçüncü taraf uygulamaları kullanmanıza gerek yok. Bunun yerine bunları doğrudan WhatsApp uygulamasında oluşturabilirsiniz.

WHATSAPP ÇIKARTMA OLUŞTURMA ARACI NASIL KULLANILIR?

WhatsApp'ın metin, çizim vb. düzenleme araçlarını kullanarak çıkartmaları kişiselleştirebilirsiniz. Bununla birlikte çıkartmanız, oluşturulduktan sonra otomatik olarak WhatsApp'taki çıkartma galerisine kaydedilir, böylece istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Bir görüntüden çıkartma oluşturmak için metin kutusunun sağındaki çıkartma simgesine tıklayın. Ardından "Oluştur" (+) butonuna ve galerinizden bir fotoğraf seçin. Daha sonra üzerine metin ya da herhangi bir fotoğraf eklemek isterseniz ekleyin ve çıkartmayı oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Mevcut bir çıkartmayı düzenlemek istiyorsanız çıkartma galerisini açmanız ve düzenlemek istediğiniz çıkartmaya uzun basmanız gerekiyor. Daha sonra “düzenle” düğmesini seçmeniz ve ardından istediğiniz düzenlemeleri yapıp kaydetmeniz gerekiyor.

WhatsApp, halihazırda WhatsApp web'de mevcut olan yeni çıkartma oluşturucunun önümüzdeki günlerde iOS 17 ve üzeri işletim sistemi sürümleri için kullanıma sunulacağını söyledi. Özelliğin Android kullanıcılarına ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.

TEMA DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ DE GETİRİYOR

WhatsApp, çıkartma oluşturma aracını kullanıma sunmanın yanı sıra, uygulamanın ana renk temasını değiştirmeye izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik WhatsApp'ın ayarlar sayfasına eklediği "Uygulama Rengi" (App Color) başlığı altında piyasaya sürülecek.

Renk seçenekleri arasında WhatsApp'ın ikonik yeşil rengi ile birlikte mavi, beyaz, pembe ve lila yer alıyor. Kullanıcının seçtiği renk, WhatsApp'ın genel tema rengi olacak.