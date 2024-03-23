WhatsApp'tan yeni özellik: Bir gecede 3'e çıktı

23 Mart 2024 09:57 - Güncelleme : 23 Mart 2024 09:57

WhatsApp perşembe günü yaptığı duyuruda, kullanıcıların artık bir sohbete kolayca erişebilmek için üç mesaja kadar sabitleyebileceklerini duyurdu. Şimdiye kadar kullanıcılar bir kişi veya grupla yaptıkları görüşmenin üstüne yalnızca bir mesajı sabitleyebiliyordu.

Hem Meta CEO'su Mark Zuckerberg hem de WhatsApp Başkanı Will Cathcart, bu özelliği kendi WhatsApp Kanallarında duyurdu. Sohbet uygulaması ilk olarak geçen aralık ayında bire bir ve grup konuşmalarında mesaj sabitleme özelliğini kullanıma sundu.

Kullanıcılar metin, resim ve anketler de dahil olmak üzere her türlü mesajı sabitleyebilir. Sabitlenmiş mesajlar, bir arkadaşınızın adresi veya grubunuzla planladığınız gezinin yeri gibi bilgileri hızlı bir şekilde almak için yararlı olabilir.

WHATSAPP'TA MESAJ NASIL SABİTLENİR?

Bir mesajı sabitlemek için üzerine uzun basmanız ve açılan menüdeki "Sabitle" seçeneğini seçmeniz gerekir. Ayrıca mesajın ne kadar süreyle sabitlenmiş kalmasını istediğinizi 24 saat, 7 gün (varsayılan seçim) ve 30 gün arasında seçebilirsiniz. Bu özellik, bazı günlerde bilgilerin alakasız hale gelmesi durumunda sabitlenmiş mesajlardan kurtulmanıza yardımcı olur.

Ancak adres gibi bir mesajı sonsuza kadar sabit tutma seçeneği bulunmuyor. Bu nedenle, sabit kalmasını istediğiniz bir mesajı 30 gün içinde yeniden sabitlemeniz gerekir. Aksi halde tek alternatif, bir mesaja "Yıldız" eklemek ve ona iletişim bilgileri menüsünden erişmek.