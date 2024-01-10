Windows 11’in çileden çıkaran sorunu, KB5034123 güncellemesiyle çözüme kavuştu: İşte yapmanız gerekenler

10 Ocak 2024 15:28 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:33

Windows 11 işletim sisteminde yaşanan sorunların ardı arkası kesilmezken, Microsoft bunları tek tek de olsa çözüme kavuşturuyor.

Geçtiğimiz yılın son ayında yayınlanan güncelleme ile bazı kullanıcılar yazıcılarla ilgili hatayla karşılaşırken, bazısı ise Wifi bağlantısının kopması veya görüntülemesi ile ilgili hatalarla karşılaştı. Buna karşılık yazılım devi harekete geçti ve 2024'ün ilk haftasında Salı yamasını yayınladı. Söz konusu güncelleme KB5034123 yapı numarasıyla çıkış yaptı.

WİNDOWS 11 KB5034123 DEĞİŞİKLİK GÜNLÜĞÜ

Neowin.net tarafından aktarılan habere göre Windows 11 kullanıcıları, Wifi simgesinin görev çubuğundan kaybolmasıyla ilgili sorunlar bildirdi. Wifi simgesi alt kısımda yer alan görev çubuğundan kaybolurken, kullanıcılar ise ''bu ağa bağalanılamıyor'' hatası uyarısı alıyor. Microsoft, başlangıçta bu güncellemeyi geri alma yoluyla geçici olarak gidermişti. Ancak Salı yamasıyla birlikte yaşanan sorun tamamen ortadan kalktı. Windows 11 Salı Yaması ile ilgili Microsof tarafından yapılan değişiklik günlüğü ise şöyle:

''Bu güncelleme, bazı Wi-Fi bağdaştırıcılarını etkileyebilecek bilinen bir sorunu giderir. Bazı ağlara bağlanmayabilirler. Bu durum, KB5032288 veya KB5033375'i yükledikten sonra ortaya çıkabiliyor. Wi-Fi ağları kimlik doğrulama için 802.1x kullanıyorsa bu sorunun ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Ev ağlarının bu sorunu yaşaması pek olası değildir.''

Sizler de Wifi kopma sorunları yaşıyorsanız, ayarlardan son güncellemeyi yükleyebilirsiniz.