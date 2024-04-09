X (Twitter) tüm kullanıcıları için şifresiz hale geldi

09 Nisan 2024 14:19 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 14:19

X, geçiş anahtarıyla oturum açma desteğini genişletti ve bu seçeneği, uygulamaya iPhone'dan erişen dünyanın her yerindeki kullanıcıların kullanımına sundu.

Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya şirketi, ilk olarak ocak ayında ABD'deki iOS kullanıcıları için geçiş anahtarı desteğini başlatmıştı. X Safety hesabı özelliğin küresel çapta yayıldığını belirterek kullanıcılara oturum açmada yeni bir alternatif seçenek sundu.

PAROLALARA GÖRE DAHA GÜVENLİ

Kimlik avı veya sosyal mühendislik planlarına karşı savunmasız olmadıkları ve oturum açma hırsızlığına karşı dayanıklı oldukları için geçiş anahtarlarının geleneksel parolalardan daha güvenli olduğu kabul edilir.

Kullanıcılar geçiş anahtarıyla oturum açmayı etkinleştirip kurduğunda, dijital kimlik doğrulama bilgileri olarak hizmet edecek bir anahtar çifti oluşturuyorlar. Oturum açma seçeneğini sunan hizmetin bu anahtarlardan yalnızca birine erişimi var ve daha sonra bu anahtarı, kullanıcının cihazında yerel olarak depolanan diğer anahtarla eşleştirerek kimliğini doğrulaması gerekir.

Kullanıcının yalnızca biyometrik kimlik bilgileri veya cihaz şifresi aracılığıyla hesabına erişen kişinin kendisi olduğunu onaylaması gerekir.

X'TE GEÇİŞ ANAHTARI NASIL KULLANILIR?

X'te şifre anahtarlarını etkinleştirmek için kullanıcıların iOS uygulamalarını başlatmaları ve ardından "Hesabınız" altındaki "Ayarlar ve gizlilik" bölümüne gitmeleri gerekir. "Güvenlik ve hesap erişimi"nde, "Ek şifre koruması" altında Geçiş Anahtarı seçeneğini bulabilirler.

Ne yazık ki X, seçeneğin Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağına dair bilgi vermedi.