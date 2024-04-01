Xbox Game Pass abonelerine YouTube Premium hediyesi! Nasıl alınır?

01 Nisan 2024 12:49 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:49

Microsoft, aylık bir üyelik ücretiyle sahip olunan Xbox Game Pass hizmetinin abonelerine özel bir kampanya başlattı. YouTube Premium üyeliğini hiçbir ek ücret talep etmeksizin kullanıcılarına sunacağını duyurdu.

Kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcıların karşılaması gereken iki gereksinim bulunuyor:

Bilindiği üzere Xbox Game Pass'in 'PC', 'Ultimate' ve 'Konsol' olmak üzere üç farklı versiyonu mevcut ve kampanya yalnızca 'Ultimate' üyelerinin katılımına açık durumda. Ayrıca daha önce YouTube Premium üyeliği satın almamış olmak da ön koşul olarak açıklandı.

MAYIS AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Microsoft'un paylaştığı bilgilendirme metninde, Xbox Game Pass - YouTube Premium kampanyasının 22 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Katılım sağlayan kullanıcı 22 Haziran'a kadar YouTube'un ücretli özelliklerini para vermeden kullanabilecek.

XBOX GAME PASS YOUTUBE PREMİUM KAMPANYASINA NASIL KATILINIR?

Xbox uygulamasında bulunan "Avantajlar" bölümüne giderek kampanyaya katılabilirsiniz. Bu bölümdeki "Bağlantı Al" seçeneğine tıklayınca karşınıza çıkan talimatları takip ederek 3 Aylık YouTube Premium üyeliğinizi aktif edebilirsiniz.

GAME PASS TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?

Xbox Game Pass, son olarak Kasım 2023'te gelen zamla birlikte abonelik fiyatlarını yüzde 100'e kadar artırmıştı. Yeni tarife şu şekilde oldu:

- Xbox Game Pass Ultimate: 209 TL

- PC Game Pass: 159 TL

- Xbox Game Pass Core: 159 TL

- Xbox Game Pass Konsol: 159 TL