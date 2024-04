Xbox Game Pass Nisan 2024 oyunları belli oldu

01 Nisan 2024 10:41 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 10:47

Microsoft, aylık abonelik ile çalışan dijital oyun dağıtım platformu Xbox Game Pass'e her ay olduğu gibi nisan ayında da birbirinden farklı oyunlar ekleyecek.

Geçtiğimiz günlerde Game Pass'e yeni dönemde gelecek oyunların sızdırılmasının ardınan Microsoft listeyi resmi sitesinden paylaştı. İşte Xbox Game Pass Nisan 2024 ücretsiz oyunları...

MART AYINDA 10'U AŞKIN OYUN VERDİ

Xbox Game Pass mart ayında The Quarry, Diablo 4, Ark: Survival Ascended, Warhammer 40,000: Boltgun ve No More Heroes 3 başta olmak üzere 10'dan fazla oyunu kullanıcılarına sunmuştu.

XBOX GAME PASS NİSAN 2024 OYUNLARI

Microsoft tarafından açıklanan resmi verilere göre Game Pass, Nisan 2024 döneminde ilk partide 9 tane oyunu platformuna katacak. Bu oyunların bazıları ayın ilk haftasında, bazılarıysa son günlerinde piyasaya sürüleceği duyuruldu. Liste şu şekilde:

Ark: Survival Ascended - 1 Nisan

F1 23 - 2 Nisan

Superhot: Mind Control Delete - 2 Nisan

Turbo Golf Racing 1.0 - 4 Nisan

Botany Manor - 9 Nisan

Harold Halibut - 16 Nisan

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23 Nisan

Another Crab's Treasure - 25 Nisan

Manor Lords - 26 Nisan

DİSKSİZ XBOX SERİES X YOLDA

Xbox Game Pass gibi dijital oyun dağıtım platformları yakında konsol kullanıcıları için daha da önemli hale gelebilir zira Microsoft'un şu anda Xbox Series X'in disk sürücüsü olmayan bir versiyonunu geliştirdiği ve çok yakında satışa sunacağı geçtiğimiz günlerde sızdırıldı.

Sızdırılan görüntülere göre tasarımı mevcut model ile aynı kalıp, rengi beyaz olacak. İddia edildiği gibi disksiz olarak gelirse kullanıcılar yeni oyunları yalnızca dijital olarak satın alabilecekler.