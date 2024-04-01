Xbox Game Pass Nisan 2024 oyunları belli oldu
Microsoft, Xbox Game Pass için Nisan 2024 döneminde platforma ekleyeceği yeni oyunları duyurdu. İşte Game Pass PC, Konsol ve Bulut için Nisan 2024 ücretsiz oyunları...
Microsoft, aylık abonelik ile çalışan dijital oyun dağıtım platformu Xbox Game Pass'e her ay olduğu gibi nisan ayında da birbirinden farklı oyunlar ekleyecek.
Geçtiğimiz günlerde Game Pass'e yeni dönemde gelecek oyunların sızdırılmasının ardınan Microsoft listeyi resmi sitesinden paylaştı. İşte Xbox Game Pass Nisan 2024 ücretsiz oyunları...
MART AYINDA 10'U AŞKIN OYUN VERDİ
Xbox Game Pass mart ayında The Quarry, Diablo 4, Ark: Survival Ascended, Warhammer 40,000: Boltgun ve No More Heroes 3 başta olmak üzere 10'dan fazla oyunu kullanıcılarına sunmuştu.
XBOX GAME PASS NİSAN 2024 OYUNLARI
Microsoft tarafından açıklanan resmi verilere göre Game Pass, Nisan 2024 döneminde ilk partide 9 tane oyunu platformuna katacak. Bu oyunların bazıları ayın ilk haftasında, bazılarıysa son günlerinde piyasaya sürüleceği duyuruldu. Liste şu şekilde:
- Ark: Survival Ascended - 1 Nisan
- F1 23 - 2 Nisan
- Superhot: Mind Control Delete - 2 Nisan
- Turbo Golf Racing 1.0 - 4 Nisan
- Botany Manor - 9 Nisan
- Harold Halibut - 16 Nisan
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23 Nisan
- Another Crab's Treasure - 25 Nisan
- Manor Lords - 26 Nisan
DİSKSİZ XBOX SERİES X YOLDA
Xbox Game Pass gibi dijital oyun dağıtım platformları yakında konsol kullanıcıları için daha da önemli hale gelebilir zira Microsoft'un şu anda Xbox Series X'in disk sürücüsü olmayan bir versiyonunu geliştirdiği ve çok yakında satışa sunacağı geçtiğimiz günlerde sızdırıldı.
Sızdırılan görüntülere göre tasarımı mevcut model ile aynı kalıp, rengi beyaz olacak. İddia edildiği gibi disksiz olarak gelirse kullanıcılar yeni oyunları yalnızca dijital olarak satın alabilecekler.