16 Ocak 2024 21:10 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 21:10
Xbox Game Pass Ocak ayı yeni oyunları belli oldu
Microsoft, Ocak 2024 için yeni Xbox Game Pass oyunlarını açıkladı.
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: IGN.com
Microsoft, Xbox Game Pass hizmetine ocak ayında ekleyeceği birkaç oyunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Şimdi de ayın ikinci yarısında Game Pass Bulut, Konsol ve PC abonelerinin hizmetine sunacağı yeni yapımları açıkladı.
Xbox Game Pass kullanıcıları, sürekli güncellenen geniş bir oyun koleksiyonu içinde yüzbinlerce oyuna sahip olabiliyorlar. Şirket bu özelliği, tüm Game Pass abonelerine, standart olarak verdiği ücretsiz aylık oyunlara ek olarak sunuyor.
XBOX GAME PASS - OCAK 2024 ÜCRETSİZ OYUNLAR
Ocak ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e Assassin's Creed Valhalla, Hell Let Loose, We Happy Few gibi iddialı oyunlar eklenmişti. Listeye yeni katılan oyunlar ise şöyle:
- Those Who Remain (PC ve Konsol) - 16 Ocak
- Turnip Boy Robs a Bank (PC ve Konsol) - 18 Ocak
- F1 23 (PC ve Konsol) - 18 Ocak
- Palworld (PC ve Konsol) - 19 Ocak
- Go Mecha Ball (PC ve Konsol) - 25 Ocak
- Brotato (PC ve Konsol) - Steam - 30 Ocak
- Persona 3 Reload (Bulut, Konsol ve PC) – 2 Şubat
- Anuchard (Bulut, Konsol ve PC) – 6 Şubat
XBOX GAME PASS TÜRKİYE FİYATLARI
Xbox Game Pass hizmetine son olarak 2023 Kasım ayında zam gelmişti. Zam sonrası abonelik fiyatları şöyle oldu:
- Xbox Game Pass Ultimate: 209 TL
- PC Game Pass: 159 TL
- Xbox Game Pass Core: 159 TL
- Xbox Game Pass Konsol: 159 TL