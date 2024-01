Xbox Game Pass Ocak ayı yeni oyunları belli oldu

16 Ocak 2024 21:10 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 21:10

Microsoft, Xbox Game Pass hizmetine ocak ayında ekleyeceği birkaç oyunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Şimdi de ayın ikinci yarısında Game Pass Bulut, Konsol ve PC abonelerinin hizmetine sunacağı yeni yapımları açıkladı.

Xbox Game Pass kullanıcıları, sürekli güncellenen geniş bir oyun koleksiyonu içinde yüzbinlerce oyuna sahip olabiliyorlar. Şirket bu özelliği, tüm Game Pass abonelerine, standart olarak verdiği ücretsiz aylık oyunlara ek olarak sunuyor.

XBOX GAME PASS - OCAK 2024 ÜCRETSİZ OYUNLAR

Ocak ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e Assassin's Creed Valhalla, Hell Let Loose, We Happy Few gibi iddialı oyunlar eklenmişti. Listeye yeni katılan oyunlar ise şöyle:

Those Who Remain (PC ve Konsol) - 16 Ocak

Turnip Boy Robs a Bank (PC ve Konsol) - 18 Ocak

F1 23 (PC ve Konsol) - 18 Ocak

Palworld (PC ve Konsol) - 19 Ocak

Go Mecha Ball (PC ve Konsol) - 25 Ocak

Brotato (PC ve Konsol) - Steam - 30 Ocak

Persona 3 Reload (Bulut, Konsol ve PC) – 2 Şubat

Anuchard (Bulut, Konsol ve PC) – 6 Şubat



XBOX GAME PASS TÜRKİYE FİYATLARI

Xbox Game Pass hizmetine son olarak 2023 Kasım ayında zam gelmişti. Zam sonrası abonelik fiyatları şöyle oldu: