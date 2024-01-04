Xbox Series S ekmek kızartma makinesi satışa çıktı: Oyunculara bir de sürpriz var

04 Ocak 2024 21:35 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 22:12

Microsoft, önemli bir adım atarak Xbox Series S temalı bir ekmek kızartma makinesini tanıttı. Fransız web sitelerinde yaklaşık bir yıl önce ilk kez görülen bu ürün, şimdi ABD'nin en büyük perakende zincir mağazalarından Walmart raflarında 39.99 dolara satışa sunuldu.

XBOX LOGOLU EKMEK KIZARTIYOR

Xbox Series S ekmek kızartma makinesi, konsolunun ikonik siyah hava girişi tasarımını taşıyor, ancak içinde barındırdığı pratik özelliklerle dikkat çekiyor. Altı farklı bronzlaşma seviyesi, çıkarılabilir kırıntı tepsisi, LED geri sayım ekranı ve dondurma düğmesi gibi özelliklerle donatılan bu özel mutfak aleti, aynı zamanda ekmeğin üzerine Xbox logosunu işleyebilme özelliğiyle de öne çıkıyor.

Xbox Series S ekmek kızartma makinesi oyun dünyasında bir trend haline gelen "oyuncu ekmek kızartma makineleri" arasında yer alıyor. Daha önce Bungie'nin Destiny temalı ekmek kızartma makinesi ve Razer'ın 1 Nisan şakası olarak duyurduğu ancak gerçekleşmeyen oyun ekmek kızartma makinesi gibi örnekler karşımıza çıkmıştı.

Microsoft'un bu sıra dışı adımı, Xbox Series X'in buzdolabı versiyonu ile birlikte, oyuncuları mutfağa taşıyarak eğlenceli bir deneyim sunma konusundaki iddiasını güçlendiren bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin gelecekte daha fazla oyun temalı ev aleti piyasaya sürüp sürmeyeceği ise merak konusu.