Xiaomi CEO'su, SU7 otomobilin fiyatı hakkında konuştu

08 Ocak 2024 13:50 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 13:50

Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7'yi 27 Aralık'ta tanıttı. Şirketin CEO'su ve kurucusu Lei Jun, Xiaomi'nin yeni arabası için geliştirdiği tüm teknolojileri üç saat boyunca sahnede anlattı. Pil kapasitesi, motor gücü, çeşitli özellikleri ve diğer birçok yeteneğini açıklarken, fiyatını ise pas geçmişti.

2010 yılında Android işletim sisteminin üzerine kurulan MIUI adlı bir ROM'u geliştiren küçük bir girişim olarak kurulan Xiaomi, akıllı telefon sektöründe genç bir şirket olmasına rağmen kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Bunun en büyük nedeniyse, Samsung gibi üst düzey akıllı telefon markalarıyle rekabet edecek kadar güçlü özelliklere sahip telefonlar üretebilmesi ve bunları yarı fiyatına piyasaya sürmesi oldu.

Hatta bu yönüyle akıllı telefonları 'amiral gemisi katili' olarak anılan markanın, aynı uygun fiyat stratejisini elektrikli otomobil sektöründe Tesla gibi rakiplerine karşı uygulaması da bekleniyor. Fakat Xiaomi CEO'su Lei Jun, bu beklentileri boşa çıkarttığı şeklinde yorumlanan bir açıklamada bulundu.

XİAOMİ SU7 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Lei Jun, SU7 elektrikli otomobili hakkında ortaya atılan fiyat sızıntılarına tepki gösterdi. "Trollemeyi bırakın. Aracımız ne 14 bin dolar, ne de 21 bin dolar olacak. Arabanın arkasındaki teknolojiye biraz olsun saygı gösterin." ifadesini kullandı.

Jun, aralık ayı başında araç henüz tanıtılmamışken "Biraz pahalı olabilir, ama yine de makul olacak" demişti.

Xiaomi SU7 modelinin fiyatının 369.000 yuan (yaklaşık 51 bin dolar) ve 599.000 yuan (yaklaşık 84 bin dolar) olarak gösterildiği bazı afişler Çin sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılmıştı. Xioami Halkla İlişkiler Başkanı Wang Hua ise "Resmi Xiaomi Auto ürün lansman konferansına kadar, tüm posterler ve fiyat bilgileri sahtedir." dedi.