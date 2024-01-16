Xiaomi HyperOS globale geliyor! İşte ilk güncellenecek telefonlar

16 Ocak 2024 11:41 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:41

Xiaomi, geçtiğimiz yıl duyurduğu Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemini anavatanında dağıtmaya devam ediyor. Ancak, Çin dışındaki Xiaomi kullanıcıları, yeni güncellemeyi ne zaman alacaklarını merak ediyorlardı. Bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

Xiaomiui.net sitesi tarafından paylaşılan bilgiye göre, Xiaomi HyperOS global sürümünü test etmeye başladı. Güncellemenin toplamda 11 adet Xiaomi, Poco ve Redmi modeli için piyasaya sürüleceği bilgisi paylaşıldı. Peki güncelleme ne zaman yayınlanacak ve nasıl yüklenecek? İşte detaylar.

HYPEROS GLOBAL GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR

HyperOS global güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri şu şekilde sıralandı:

Xiaomi 12T Pro: OS1.0.1.0.ULFEUXM (diting)

Xiaomi 12 Pro: OS1.0.2.0.ULBEUXM (zeus)

Xiaomi 12 Lite: OS1.0.2.0.ULIMIXM, OS1.0.1.0.ULIEUXM (taoyao)

Xiaomi 13T: OS1.0.2.0.UMFMIXM (aristotle)

Xiaomi 13: OS1.0.1.0.UMCTWXM, OS1.0.2.0.UMCEUXM (fuxi)

Xiaomi 13 Pro: OS1.0.3.0.UMBEUXM (nuwa)

Redmi Note 12 Pro 4G: OS1.0.1.0.THGMIXM (sweet_k6a)

POCO F5 Pro: OS1.0.3.0.UMNEUXM (mondrian)

POCO X5 5G: OS1.0.3.0.UMPMIXM (moonstone)

POCO X5 Pro 5G: OS1.0.2.0.UMSMIXM, OS1.0.1.0.UMSEUXM (redwood)

Xiaomi Pad 6: OS1.0.3.0.UMZEUXM, OS1.0.4.0.UMZMIXM, OS1.0.2.0.UMZINXM (pipa)

HYPEROS GLOBAL NE ZAMAN GELECEK?

İddialara göre, ilk olarak HyperOS Pilot Test Programındaki kullanıcılar, HyperOS global güncellemesini almaya başlayacaklar. Güncelleme, şu özelliklere sahip olacak: