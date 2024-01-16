Xiaomi HyperOS globale geliyor! İşte ilk güncellenecek telefonlar
Xiaomi, geçen yıl duyurduğu Android 14 tabanlı HyperOS'un global sürümünü test etmeye başladı. Toplamda 11 Xiaomi, Poco ve Redmi modeline yayılacak güncelleme, yeni animasyonlar, renkler, yazı tipleri ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri sunacak. İşte HyperOS global güncellemesini alacak cihazlar.
Xiaomi, geçtiğimiz yıl duyurduğu Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemini anavatanında dağıtmaya devam ediyor. Ancak, Çin dışındaki Xiaomi kullanıcıları, yeni güncellemeyi ne zaman alacaklarını merak ediyorlardı. Bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.
Xiaomiui.net sitesi tarafından paylaşılan bilgiye göre, Xiaomi HyperOS global sürümünü test etmeye başladı. Güncellemenin toplamda 11 adet Xiaomi, Poco ve Redmi modeli için piyasaya sürüleceği bilgisi paylaşıldı. Peki güncelleme ne zaman yayınlanacak ve nasıl yüklenecek? İşte detaylar.
HYPEROS GLOBAL GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR
HyperOS global güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri şu şekilde sıralandı:
- Xiaomi 12T Pro: OS1.0.1.0.ULFEUXM (diting)
- Xiaomi 12 Pro: OS1.0.2.0.ULBEUXM (zeus)
- Xiaomi 12 Lite: OS1.0.2.0.ULIMIXM, OS1.0.1.0.ULIEUXM (taoyao)
- Xiaomi 13T: OS1.0.2.0.UMFMIXM (aristotle)
- Xiaomi 13: OS1.0.1.0.UMCTWXM, OS1.0.2.0.UMCEUXM (fuxi)
- Xiaomi 13 Pro: OS1.0.3.0.UMBEUXM (nuwa)
- Redmi Note 12 Pro 4G: OS1.0.1.0.THGMIXM (sweet_k6a)
- POCO F5 Pro: OS1.0.3.0.UMNEUXM (mondrian)
- POCO X5 5G: OS1.0.3.0.UMPMIXM (moonstone)
- POCO X5 Pro 5G: OS1.0.2.0.UMSMIXM, OS1.0.1.0.UMSEUXM (redwood)
- Xiaomi Pad 6: OS1.0.3.0.UMZEUXM, OS1.0.4.0.UMZMIXM, OS1.0.2.0.UMZINXM (pipa)
HYPEROS GLOBAL NE ZAMAN GELECEK?
İddialara göre, ilk olarak HyperOS Pilot Test Programındaki kullanıcılar, HyperOS global güncellemesini almaya başlayacaklar. Güncelleme, şu özelliklere sahip olacak:
- Yeni animasyon dili, cihazınızla etkileşimleri sağlıklı ve sezgisel hale getirir.
- Doğal renkler, cihazınızın her köşesine canlılık ve canlılık getirir.
- Tamamen yeni sistem yazı tipi birden fazla yazma sistemini destekler.
- Yeniden tasarlanan Hava Durumu uygulaması size sadece önemli bilgiler vermekle kalmaz, aynı zamanda dışarıda nasıl hissettiğini de gösterir.
- Bildirimler, önemli bilgilere odaklanır ve size en verimli şekilde sunulur.
- Her fotoğraf, birden fazla efekt ve dinamik oluşturma ile geliştirilmiş, Kilit ekranınızda bir sanat posteri gibi görünebilir.
- Yeni Ana ekran simgeleri, tanıdık öğeleri yeni şekiller ve renklerle yeniler.
- Yükseltilmiş çoklu pencere arayüzü ile çoklu görev artık daha da basit ve kullanışlıdır.