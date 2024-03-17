Yakında trafik ışıkları 4 renk olabilir! Yoğunluğu azaltacak beyaz ışık önerisi

17 Mart 2024 10:02 - Güncelleme : 17 Mart 2024 10:09

Türkiye'de henüz trafiğe çıkmasalar da elektrikli otonom araç kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor. Ancak bilim dünyasına göre, bu araçların artması geleneksel trafik anlayışında da değişime işaret ediyor.

ABD'de yapılan bir çalışma, otonom ve elektrikli araçlar sebebiyle trafik lambalarına bir de beyaz renk eklenmesi gerekliliğini ortaya koydu. Dahası yapılan çalışma ile beyaz ışığın trafik sorununu da büyük oranda ortadan kaldıracağı tezi de ortaya konuldu.

TRAFİĞE YÜZDE 25'LİK KATKI

Trafik lambasında bulunan mevcut yeşil, sarı ve kırmızı renklere bir renk daha eklenmesi gerektiğini belirten üniversitesi akademisyenleri, bu rengin de "beyaz" olması gerektiğini belirtti.

Doğaya daha az zarar verdiği belirtilen elektrikli otomobiller ile sürücüsüz yani otonom araçların artması nedeniyle kullanılması istenen "beyaz ışık" sonrası tüm dünyada trafik sorununun azalacağı iddia edildi.

PİLOT UYGULAMA İLE TEST EDİLECEK

Üniversite tezine göre “Beyaz ışık” olarak bilinen bu yeni dört renkli sistem, hem araçlar hem de yayalar için trafik akışını yüzde 25 oranında iyileştirebiliyor. Nitekim otonom araçlar sadece kendilerini sürmekle kalmıyor, aynı zamanda trafik akışını iyileştirmek için birbirleriyle ve merkezi trafik bilgisayar sistemiyle de iletişim kuruyor.

Araştırmacılar bu yeni sistemi gerçek dünyada test etmek için pilot bir test ortamı kurguluyor.