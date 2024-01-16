Yanlış biliyormuşuz! Parmak izi ile ilgili ezber bozan araştırma

16 Ocak 2024 13:38 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 13:39

Bilim dünyasında, parmak izlerinin birbirine benzemediğine dair yaygın bir inanış var. Bilim insanları, her bir insanın parmak izindeki çizgi ve halkaların deseninin, başka herhangi bir parmakta bulunmadığına inanıyor. Tek bir insanın parmaklarının bile birbirinden önemli ölçüde farklı olduğu düşünülüyordu.

PARMAK İZLERİ SANILDIĞI GİBİ "FARKLI" DEĞİL Mİ?

Ancak, parmak uçlarımızdaki çıkıntıların sandığımız kadar farklı olmayabileceğini gösteren yeni bir araştırma ortaya çıktı. ABD'deki Kolombiya Üniversitesi'nden mühendislik öğrencisi Gabe Guo liderliğindeki bir araştırma ekibi, insan parmak izlerinin eşsizliği konusundaki uzun süredir kabul edilen inançları sarsan bir çalışmaya imza attı.

Ekibin, bir sinir ağı kullanarak "aynı kişiye ait" farklı parmak izlerini (kişi içi parmak izleri) tanımlama konusunda başarı elde ettiği belirtildi. Yapay zekanın, farklı parmaklara ait izler arasındaki benzerlikleri yüzde 77'lik bir başarı oranıyla belirlemeyi başardığı aktarıldı. Bu durumun, suç mahali izlerinin dosyadaki parmak izlerinden farklı parmaklara ait olduğu durumlarda soruşturmalara ipuçları bulma konusunda yeni bir kapı açabileceği düşünülüyor.

YAPAY ZEKA, PARMAK İZLERİNİ FARKLI BİR ŞEKİLDE KARŞILAŞTIRIYOR

Ekibin çalışması ile önceki parmak izi tanımlama teknikleri arasındaki fark, yapay zekanın odaklandığı parmak izlerinin özellikleri olarak belirtildi.

Guo, yapay zekanın, geleneksel parmak izi tanıma tekniklerindeki gibi "dallanma" ve "uç noktalar" yerine parmak izlerinin merkezindeki girdapların ve halkaların açıları ve eğrilerine odaklandığını söyledi. Yöntemin, parmak izlerinin benzerliklerini daha doğru şekilde belirleme imkanı tanıdığına inanılıyor.

Zamanla sistemin, iki farklı izin aynı kişiye ait olduğunu belirleme konusunda daha iyi hale geldiği aktarıldı. Aynı eldeki her parmak izi benzersiz olsa da aralarında yapay zekanın anlayabileceği benzerlikler olduğuna dikkat çekilen araştırmada, yapay zekanın henüz gerçek kimlik belirleme amacıyla kullanılacak kadar iyi olmadığı da vurgulandı.

Araştırmacılar, mevcut durumunda yapay zekanın "seçenekleri daraltmaya" yardımcı olmak için kullanılabileceğine inanıyorlar. Kolombiya Üniversitesi'nden Aniv Ray, "Binlerce parmak izi yerine milyonlarca parmak izi üzerinde eğitildiğinde bunun ne kadar iyi performans göstereceğini düşünün." diye konuştu.

Araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.