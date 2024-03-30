Yapay zeka ChatGPT doktorlarla karşılaştırıldı: 'En büyük sorunumuzu çözdü'

30 Mart 2024 12:24 - Güncelleme : 30 Mart 2024 12:36

Yeni bir araştırmaya göre yapay zeka programları, doktorların daha fazla hastayla ilgilenmesinin önündeki engellerden biri olarak bilinen "evrak yükünü" hafifletmede etkili bir yöntem olabilir.

İsviçreli araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bir testte yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin idari tıbbi notları doktorlardan 10 kat daha hızlı ve "kaliteden ödün vermeden" yazabildiği tespit edildi.

Çalışmada ortopedi doktorları ve ChatGPT, gerçek vakaları taklit eden altı tane sahte hasta vakasını içeren taburcu belgeleri ve notlar hazırladı.

UZMAN EKİP, ARADAKİ FARKI ANLAYAMADI

Belgelerin kaynağından haberdar olmayan 15 kişilik bir uzman heyetin belgeler arasındaki farkı anlayamadığı ortaya çıkarken, yapay zeka programı ise doktorların aynı işlemi yapması için gereken sürenin onda biri kadar bir sürede evrak işlerini halletmeyi başardı.

Uppsala Üniversitesi Hastanesi'nde ortopedi doktoru olan araştırmacı Dr. Cyrus Broden, "Sonuçlar, ChatGPT-4 ve insan tarafından oluşturulan notların genel kalite açısından karşılaştırılabilir olduğunu gösteriyor ancak ChatGPT-4, taburcu belgelerini doktorlardan on kat daha hızlı üretti." dedi.

Araştırmacılar bu pilot çalışmayı 1000 orijinal hastanın tıbbi kaydını içeren daha büyük bir yapay zeka testiyle takip etmeyi planlıyor.

Broden, "Bu, birçok ortağın yer aldığı ilginç ve kaynağı yoğun bir proje olacak. Çalışmayı başlatmak için tüm veri yönetimi ve gizlilik gerekliliklerini yerine getirmek için halihazırda aktif olarak çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"EVRAK İŞİ DOKTORLARIN BAŞ BELASI"

Evrak işlerinin doktorlar için baş belası haline geldiğini, hastaları görmeye harcanabilecek zamanı tükettiğini ve doktorların stres seviyelerini artırdığını savunan Broden, yıllardır sağlık hizmetlerinin verimliliğinin nasıl artırılacağına dair tartışmaların sürdüğünü işaret ederek şöyle konuştu:

"Üretken yapay zeka ve dil modellemedeki ilerlemeler sayesinde artık sağlık profesyonellerinin üzerindeki idari yükü azaltma fırsatları var. Bu, doktorların hastalarıyla daha fazla zaman geçirmesine olanak tanıyacak."