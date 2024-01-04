Yapay zeka Google Bard, akıllı telefonlarda işte böyle görünecek

04 Ocak 2024 16:16 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:17

ChatGPT ile başlayan yapay zeka serüveni, Google Bard ile ivme yakaladı. Teknoloji liderlerinin odak noktası haline gelen yapay zeka, giderek yaygınlaşıyor ve yeni bir rekabet alanı oluşturuyor.

Halihazırda ChatGPT, Microsoft ve Google birbirleri ile rekabet ederken, mobil uygulamalarla bu alanda yapılan gelişim bir adım daha ileri taşınıyor.

GOOGLE BARD’IN MOBİL VERSİYONU ORTAYA ÇIKTI

Şirketin yapay zekâ teknolojisinin adı “Bard” olarak karşımıza çıktı. Yakın zamanda ise Google Bard arayüzü nasıl olacağına dair haberler yer aldı. Bununla beraber APK-Insight’ın Google uygulamasının son versiyonunu incelemesiyle bu bilgi ortaya çıktı.

Yapay zekâ Bard arayüzüne baktığımızda Google arama uygulamasının üst kısmında yer aldığını görüyoruz. Ayrıca burada ise bir düğme bulunacak. Bu düğme ise açma kapama oluyor. Ancak düğmenin ne işe yarayacağı hakkında herhangi bir bilgi yok.

Bunun yanında Bard, üç düğme ile gelecek. Bu düğmeler ise sesli mesaj göndermek, asistan ile görsel paylaşmak ve arama yapmak için kullanımda olacak. Bu da Bard yapay zekânın asistan ayarlarının yenilendiğini gösteriyor.

Ek olarak Google Bard, henüz kullanımda değil ancak yakın zamanda herkesin erişime açık olması bekleniyor. 9to5Google ekibi de Bard uygulamasını kullanarak yapay zekâ teknolojisine bazı komutlar verdi ve bunun sonucunda başarıya ulaşıldı.