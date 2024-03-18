Yapay zeka iki ezeli rakibi bir araya getirdi: iPhone'da 'Gemini' olacak iddiası

18 Mart 2024 12:00 - Güncelleme : 18 Mart 2024 12:00

Teknoloji devi Apple, "iPhone tarihindeki en büyük güncelleme" olması beklenen iOS 18 işletim sistemini haziran ayında düzenleyeceği WWDC24 isimli konferansında duyuracak.

Bu konferansta en çok beklenen duyuru, iOS 18 ile iPhone kullanıcılarına sunulacak yapay zeka özellikleri. Bir süredir Apple'ın şirket içerisinde dahili olarak test ettiği "Ajax" isimli dil modeli üzerinde çalıştığı biliniyor hatta bu uygulamayı bazı çalışanlarının denemesine izin verdiği de öne sürülüyor.

APPLE, YAPAY ZEKA İÇİN GOOGLE İLE MASAYA OTURDU

Yeni paylaşılan bir iddia ise, şimdiye kadar bilinenleri kökten değiştirecek detaylar içeriyor. Bloomberg'in haberine göre Apple, iPhone'lara yapay zekayı getirmek için "ezeli rakibi" Google'ın kapısını çaldı ve iki şirket resmi olarak anlaşırsa, 'Gemini' platformu iOS işletim sistemine güç verecek.

Bloomberg, Apple ve Google'ın, iPhone üreticisinin bu yıl telefonun yazılımına gelecek bazı yeni özellikleri güçlendirmek için Google'ın üretken yapay zeka modelleri seti olan Gemini'yi lisanslamasına izin vermek için aktif görüşmelerde bulunduğunu aktardı.

Haberde, iki tarafın bir yapay zeka anlaşmasının şartlarına veya markasına karar vermediği veya nasıl uygulanacağını kesinleştirmediği belirtildi.

YAPAY ZEKA ŞİRKETİ DARWİN AI'Yİ SATIN ALDI

Öte yandan 2024 yılının başında Apple'ın Kanadalı bir yapay zeka girişim şirketini gizli bir şekilde satın aldığı ortaya çıktı. Darwin AI isimli şirketin 2024 ve sonrası için önemli yapay zeka projeleri üzerinde çalıştığı henüz hiçbir rakibinin olmadığı belirtildi.

Darwin AI, üretim sürecinde bileşenleri görsel olarak incelemek için yapay zeka teknolojisi geliştiriyor. Şirketin amacı yapay zeka sistemlerini daha küçük ve daha hızlı hale getirmek.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, daha önce Apple'ın geleceği şekillendirecek teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Buna, muazzam miktarda zaman ve çaba harcadığımız yapay zeka da dahildir. Bu alanda devam eden çalışmalarımızın ayrıntılarını bu yılın sonlarında paylaşmaktan heyecan duyuyoruz." demişti.