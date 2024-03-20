Yapay zeka sektöründe dev transfer: Google DeepMind kurucusu Microsoft'a geçti

20 Mart 2024 11:32 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:34

Yenilgiyi kabul mu etti? OpenAI CEO'sundan 'Google' açıklaması

Yenilgiyi kabul mu etti? OpenAI CEO'sundan 'Google' açıklaması

Microsoft artık ilk kez tüketici yapay zekasını denetleyen tek bir lidere sahip oldu. DeepMind kurucu ortağı Mustafa Süleyman, Inflection AI'deki görevini bırakarak 'Microsoft AI' ekibinin başına geçti.

Süleyman, Microsoft'un tüketiciye yönelik Copilot asistanını "geleceğe taşımaya çalışacak" ve Silikon Vadisi'nin beş büyük şirketi arasında yapay zeka üstünlüğü için Google ile uzun sürebilecek bir mücadeleye hazırlanacak.

MİCROSOFT CEO'SUNA BAĞLI OLACAK

Süleyman'ın resmi ünvanı, Microsoft AI adlı yeni bir bölümün başkan yardımcısı ve CEO'su olacak ve doğrudan CEO Satya Nadella'ya rapor verecek. Baş bilim insanı ünvanını alan Inflection AI kurucu ortağı Karén Simonyan da eşlik edecek.

DEEPMİND GENÇ BİR ŞİRKET

Süleyman, DeepMind'ı 2010 yılında, Google'ın İngiliz-Amerikan yapay zeka girişimini 400 milyon ile 650 milyon dolar arasında olduğu bildirilen bir meblağa satın almasından dört yıl önce kurdu. Google'a katılmak için 2019'da DeepMind'dan ayrıldı ve üç yıl sonra Inflection AI'yi kurmak için istifa etti.

MİCROSOFT CEO'SU: MUSTAFA'YA BÜYÜK HAYRANLIK DUYUYORUM

Şimdi ise kariyerine Microsoft bünyesinde devam edecek. Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa'yı birkaç yıldır tanıyorum ve hem DeepMind hem de Inflection'ın kurucusu, vizyon sahibi, ürün üreticisi ve cesur misyonların peşinden koşan öncü ekiplerin kurucusu olarak ona büyük hayranlık duyuyorum."

Nadella, Inflection AI'den Microsoft'a katılan kişileri "dünyadaki en başarılı yapay zeka mühendisleri ve araştırmacılarından bazıları" olarak nitelendirdi.

SÜLEYMAN'DAN ÖNCE SAM ALTMAN DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Microsoft, yapay zeka departmanının başına Mustafa Süleyman'dan evvel OpenAI CEO'su Sam Altman'ı getirmeyi düşünmüştü. Hatta Nadella ile Altman resmi bir duyuruyla anlaştıklarını söylemişlerdi. Ancak Altman'ın OpenAI'ye geri dönmesiyle bu anlaşma da bozulmuş oldu.