OpenAI politikasında kafa karıştıran değişiklik! Silah üretiminde mi kullanılacak?

15 Ocak 2024 12:23 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:44

Son dönemin en dikkat çeken teknolojilerinden yapay zeka, ortaya koyduğu yetenekleriyle herkesi etkilemeyi başarıyor. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT sektöre öncülük ederken, diğer rakip şirketler de kendi yapay zeka modelleriyle OpenAI'i takip ediyor.

OpenAI'in yeni nesil yapay zekası her geçen gün yeteneklerini geliştirirken, kısa süre önce politikasında yapılan bir değişiklik akıllara soru işareti getirdi.

'ZARAR RİSKİ TAŞIYAN FAALİYETLER'E ARTIK YASAK YOK

Mashable'nin aktardığına göre daha önce yasak olan "yüksek fiziksel zarar riski taşıyan faaliyetleri" ibaresi, artık OpenAI'in internet sitesinde yer almıyor. Yapılan bu politika değişikliği için kaynaklar; askeri uygulama ve silah sistemlerinin geliştirilmesi için artık bir sınırlama olmadığını söylüyor.

10 Ocak'ta değişen politikada OpenAI kullanım kuralları arasında, kullanıcılara zarar verme zorunluluğu getiren "askeri ve savaş" kullanımlarına ilişkin yasak artık yer almıyor.

Politika sadece Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) gibi OpenAI teknolojisinin "silah geliştirmek veya kullanmak" için kullanılmasının yasaklandığını belirtiyor.

Öte yandan kaynaklara göre politika düzenlemesi, idari veya istihbarat operasyonlarında üretken yapay zekayı kullanmak isteyen OpenAI ile savunma bakanlıkları arasında yeni bir ortaklığın kapısını açacağını işaret ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı, 2023'te ülkenin Yapay Zeka ve Özerkliğin Sorumlu Askeri Kullanımına İlişkin Uluslararası Siyasi Bildirgeyi onaylamasına atıfta bulunarak "yapay zeka ve otonom sistemlerin sorumlu askeri kullanımını" teşvik etme misyonuna ilişkin bir bildiri yayınlamıştı. Tüm bu işaretler, yapay zekanın gelecekte askeri teknolojide rol oynayabileceğinin de sinyallerini veriyor.

OPENAI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kafa karıştıran politika kaldırılmasının ardından OpenAI'den açıklama geldi:

Politikamız; araçlarımızın insanlara zarar vermek, silah geliştirmek, iletişim gözetimi amacıyla başkalarını yaralamak veya mallara zarar vermek amacıyla kullanılmasına izin vermez. Bununla birlikte; misyonumuzla uyumlu ulusal güvenlik kullanım durumları da mevcuttur. Örneğin; kritik altyapının ve endüstrinin bağlı olduğu açık kaynaklı yazılımların güvenliğini sağlamak için yeni siber güvenlik araçlarının oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla hâlihazırda DARPA ile çalışıyoruz. Önceki politikalarımızda bu yararlı kullanım durumlarına “askeri” kapsamında izin verilip verilmeyeceği açık değildi. Dolayısıyla politika güncellememizin amacı, netlik sağlamak ve bu tartışmaları yapabilme olanağını sağlamaktır.