Yapay zeka şirketi çalışanlarına adeta servet ödüyor: İşte OpenAI mühendislerinin maaşı

24 Aralık 2023 13:05 - Güncelleme : 24 Aralık 2023 13:06

Yapay zeka, son yılların en önemli kilometre taşlarından biri oldu. Çığır açan yetenekleriyle öne çıkan bu model, ChatGPT'nin piyasaya çıkmasıyla adeta trend haline geldi.

Peki ChatGPT'nin çatı şirketi OpenAI'in mühendislerine ödediği maaşı biliyor muydunuz? Son araştırmalar bunun Nvidia'nın iki kat fazlası olduğunu ortaya koyuyor.

OPENAI MÜHENDİSLERİNİN YILLIK KAZANCI BELLİ OLDU

Araştırmalara göre OpenAI mühendisleri yılda 800.000 dolar kazanıyor; bu rakam NVIDIA'nın iki katı.

Aktarılanlara göre OpenAI mühendisleri sektördeki en yüksek maaşlı mühendisler arasında yer alıyor. Veriler, ChatGPT'de yeni işe alınan yetenekli bir kişinin maaş artı ikramiye ve hisse senedi ödülleri olarak yılda yaklaşık 800.000 Dolar değerinde bir beklentiye sahip olduğunu gösteriyor.

Öte yandan Levels.fyi, yapay zeka mühendislerinin, yapay zeka mühendisi olmayanlara kıyasla yüzde 12,5 daha fazla kazanca yüksek olduğunu aktardı. OpenAI iş ilanlarına bakıldığında ortalama 200/450 bin dolar arası maaş+ikramiye+hisse senedi ödülleriyle birlikte bu rakam 800.000 dolara kadar çıkıyor.

Ancak yapay zeka mühendislerinin bu kadar yüksek maaşa çalışması, doğru becerilere sahip deneyimli kişileri bulmak ve elde tutmanın zor olmasından kaynaklanıyor.