Yapay zekada ilk... Dört gözle beklenen yasa onaylandı

22 Mart 2024 09:36 - Güncelleme : 22 Mart 2024 09:36

Müzik, ses, görsel, film vb. içeriklerin üretiminde yapay zekadan faydalanılmasının telif hakkı sahiplerinin tepkisini çektiği ve bu konuda yapay zeka şirketlerine peş peşe davaların açıldığı günlerde ABD'de bir ilke imza atıldı.

Tennessee eyaleti, şarkı yazarlarını, sanatçıları ve diğer müzik endüstrisi profesyonellerini yapay zeka teknolojisinin potansiyel tehlikelerine karşı korumak amacıyla hazırlanan tasarıyı imzaladı.

Perşembe günü Vali Bill Lee'nin, müzisyenleri yapay zekanın kopyalanmasını protesto etmek için tasarlanan ELVIS Yasasını (Benzerlik, Ses ve Görüntü Güvenliğinin Sağlanması Yasası) imzalamasıyla Tennessee, sakinlerinin telif haklarını koruyan ilk eyalet olarak kayıtlara geçti.

"YAPAY ZEKA BU SEKTÖRÜ YOK EDEBİLİR"

Lee, yaptığı açıklamada "Yapay zekanın yaptığı şeylerde kesinlikle olumlu olan pek çok şey var. Ancak kötü aktörlerin eline geçtiğinde bu sektörü yok edebilir. İnsanların hayatını değiştiren bu bireysel sanatçıları, bir kişiyi soyabilir. Sanatçıların fikri mülkiyetlerini çalan sahte işlere imza atabilir." diye konuştu.

Şarkıcıların yapay zeka tarafından taklit edilmesinin viral hale gelmesi ve yasal incelemelerin artması nedeniyle müzik endüstrisinde YZ'ye ilişkin endişeler oldukça fazla. Sanatçıların gerçekçi ses veren yorumları hem sesleri taklit edebilir hem de bir sanatçının müziğini yeni içerik oluşturmak için kullanabilir.

Yapay zekanın çoğunlukla düzenlenmemiş ve hızla gelişen doğası göz önüne alındığında, korumaların ne kadar etkili olabileceği belirsiz. Sektör, uzun süredir sektörün nasıl düzenleneceğini tartışan ABD kongresinin de dikkatini çekiyor.

Lee, yasa tasarısını imzaladıktan kısa bir süre sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Tennessee'de müzik endüstrisinde diğer eyaletlerden daha fazla kişiyi istihdam ediyoruz. Sanatçıların fikri mülkiyeti vardır. Hediyeleri var. Kesinlikle yapay zekaya değil, yalnızca kendilerine ait olan bir benzersizliğe sahipler." dedi.