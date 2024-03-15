Yapay zekalı Türk robot 'Cuma' yüz taraması yapıp GBT sorgulayabilecek

15 Mart 2024 14:01 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:01

Bursa'da, Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bilişim firması, ilk fazını robotik kodlama eğitim materyali olarak tasarladığı robot "Cuma"yı yetişkin insan boyutunda, yürüyebilen, konuşabilen, öğrenebilen fiziki bir asistana dönüştürmek için çalışma başlattı.

Yazılım sektöründe 2002'den bu yana hizmet veren Biorobotec firması, Ulutek Teknopark'ın avantajlarını kullanarak kodlama eğitim seti, asistan robot ve insansı biyonik robot üzerine çalışmalar yürütüyor.

PROTOTİPİN YAPIMI 6 AY SÜRDÜ

Firma ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle ilk aşama çalışmalarının ardından robotik kodlama eğitim materyali olarak kafa, yarım gövde ve kollar şeklinde üretilen, kadın erkek, çocuk yetişkin ayrımı yapabilen, karşısındaki kişinin el, yüz hareketlerini taklit edebilen robotun prototipinin yapımı 6 ay sürdü.

"Cuma" adı verilen, TEKNOFEST'te geçen yıl Eğitim Teknolojileri Çadırı'nda tanıtılan robotun yapay zeka ile görüntü işleme, dil çözümleme, duygu çözümleme, sorulan sorulara cevap verebilme gibi beceriler kazanması için çalışılıyor.

AR-GE çalışmalarında, şu anda 4-5 yaşlarındaki bir çocuk görünümünde olan robotun metal parçalar kullanılarak yetişkin formunda 1,80 metre boyunda biyonik bir fiziki asistana dönüştürülmesi hedefleniyor. Firmanın sahibi Adem Aksu, öncelikle biyonik eğitim materyali alanındaki boşluğu doldurmak için ellik, kafa, yarım gövde şeklinde robotik kodlama seti ürettiklerini söyledi.

Projenin ikinci fazında Prof. Dr. Ahmet Emir Dirik ve Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu ile firmalarında çalışan bilgisayar mühendislerince yapay zekayla görüntü işleme ve dil çözümleme, duygu çözümleme alanlarında AR-GE çalışmalarının sürdüğünü belirten Aksu, son aşamaya geldiklerinde yürüyen, konuşan, insansı biyonik bir asistan görmeyi umduklarını dile getirdi.

DANŞMA GÖREVLİSİ OLARAK PROGRAMLANDI

Biyonik robotun insansı, yüz mimikleriyle dış görüntüsüyle yetişkin boyutlarında yürüme ve denge AR-GE'sine de başlayacaklarını aktaran Aksu, birinci faz ile aslında robotik kodlama eğitim teknolojilerindeki bir eksiği gidermiş olduklarını, ikinci fazda ise asistan robot diye adlandırdıkları, görüntü işleme ve yapay zeka çalışmaları tamamlandığında, şu an için ön görüşmelerine başladıkları, Teknopark bünyesinde bulunan diğer AR-GE firmalarıyla yapacakları işbirlikleriyle hastanelerde, belediyelerde, otellerde önce danışma görevlisi olarak bunu programlamayı düşündüklerini aktardı.

Robotların burada vatandaşlarla etkileşim kuracağını belirten Aksu, vatandaşın her türlü sorusuna, bulunduğu kurumun kendi veritabanı içindeki tüm sorularına cevap verebileceği, yönlendirmeleri yapabileceği asistan robot olarak değerlendireceklerini söyledi. Aynı zamanda eğitim sektöründe de yine kendisiyle ilgili konuların eğitimini veren asistan robot geliştirmesini sağlayacaklarını belirtti.

HEDEF: YÜZ TARAMASI YAPIP GBT SORGULAYABİLMESİ

Projeyle ulaşmak istedikleri asıl hedefin güvenlik sektörü olduğuna dikkati çeken Aksu, "Gelecekte toplu taşıma istasyonlarında, terminallerde yürüyen robotlar göreceğiz. Bu çok uzak değil. Bu robotlardan biri de bizimki neden olmasın?" düşüncesiyle hareket ettiklerini bildirdi.

Geliştirdikleri robotun, görüntü işleme sayesinde herkesin yüz taramasını yaparak GBT sorgulamasını yapabileceğini ve karşıdan gelen insanın nabız ve ateşini ölçebileceğini belirterek, "Aynı zamanda kameraların görmediği kör noktaları tespit etmesi, nesne tanımlamayla ilgili bulunan nesneleri birbirleriyle eşleştirmesi, eşleştiremediği nesneleri şüpheli paket olarak ilgili birimlere yine kendi sistemi üzerinden bilgi vermesi gibi aynı zamanda burada dolaşırken de tabii insanları yönlendirme, bilgi, danışmanlık gibi hizmetleri verebileceği sektöre evrilmek istiyoruz." diye konuştu.

YAZILIM VE TASARIMI YERLİ İMKANLARLA YAPILDI

"Cuma"nın yazılım ve tasarımını yerli imkanlarla yaptıklarını, bazı parçaları yurt dışından getirttiklerini kaydeden Aksu, ilerleyen aşamalarda down sendromlular için etkileşim ve eğitim amaçlı da kullanmayı hedefledikleri bilgisini verdi.