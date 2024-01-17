Yapay zekanın gözünden Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu

17 Ocak 2024 17:04 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:07

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunun başlamasına saatler kaldı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece Türkiye saati ile 01.11’de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.

Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek. Türkiye'nin tarihteki ilk insanlı uzay misyonu olan bu görevi yapay zeka resmetti.

YAPAY ZEKANIN GÖZÜNDEN TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULUĞU

Alper Gezeravcı’ya görevinde 3 astronot eşlik edecek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fırlatma töreni saat 23.00'dan itibaren Türkiye’den de takip edilecek. Tarih anlara Ankara'da yaşayan vatandaşlar Kızılay meydanından, İstanbul'da yaşayanlar ise Taksim’deki planetaryumlardan şahitlik edebilecekler.

Bununla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından; Konya, Bursa, Üsküdar, Antalya, Gaziantep, Aksaray, Trabzon ve Kayseri Bilim Merkezi’den de izlenebilecek.

GEZERAVCI YANINDA NE GÖTÜRECEK?

Alper Gezeravcı, "Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, küçük yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını, ilk görev yaptığım hava kuvvetlerimdeki filomun peçini ve bizi uzaya taşıyan Türk bayrağımızı götürüyorum." açıklamasında bulundu.

UZAYDA NE YAPACAK?

Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

YEMEK İHTİYAÇLARI NASIL KARŞILANACAK?

Nisan 2023`te astronotların beğendikleri yemek grupları tespit edildi. İlk numunelerin testleri NASA bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirildi. ISS`de yenilecek yemekler astronotlardan çok önce kargo olarak oraya ulaştırıldı. ISS`ye ulaşmak için kullanılacak "Crew Dragon" kapsülünün içinde yolculuk için yemek olacak.

YEĞENİ, GEZERAVCI'DAN NE İSTEDİ?

Alper Gezeravcı'nın ailesi, fırlatma öncesinde duygularını paylaştı.

Gelinleri Hilal Gezeravcı, oğlu Karan ile amcası arasında müthiş bir gönül bağı olduğunun altını çizerek, "Ailesi olarak kendisini çok seviyoruz ama özel hayatında da insan ilişkileri çok iyi birisidir. Oğlum amcasına 'kanka' diyor. Fırsat buldukça bizi ziyarete gelir. Çok mutlu ve gururluyuz. Alper ağabeyimden daha heyecanlı olduğumuz kesin. O çok sakin, göreve müthiş odaklanmış durumda. Biz heyecanla bekliyoruz. Oğlum amcasından bir yıldız getirmesini istedi." dedi.