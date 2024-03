Yeni ücretsiz Epic Games oyunları belli oldu

21 Mart 2024 11:05 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:05

Dünyanın en popüler dijital oyun dağıtım platformlarından Epic Games bu hafta iki tane ücretsiz oyun ile kullanıcıları karşısına çıktı.

Bunlardan ilki, açık dünyada geçen bir balıkçılık deneyimi sunan Call of the Wild: The Angler normalde 49 TL'ye satılırken, hikaye anlatımı temelli macera oyunu Invincible Presents: Atom Eve ise 97,99 TL'ye satılıyor.

Her iki oyuna da 21 Mart ile 28 Mart 2024 tarihleri arasında hiçbir ücret ödemeden erişilebilecek. Oyunları bir defa Epic Games'teki kütüphanenize eklemek yeterli olacak, kampanya süresi dolduktan sonra dahi hesabınızdan kaldırılmayacak veya hakkınızı kaybetmeyeceksiniz.

CALL OF THE WİLD: THE ANGLER NASIL BİR OYUN?

theHunter: Call of the Wild'in geliştiricisi Expansive Words imzalı Call of the Wild. The Angler, usta bir oltacı olma yolunda ilerlerken harika manzaralar sunan doğayı arkadaşlarınızla birlikte keşfetmenize imkan tanıyor. Oyun, Epic Games'teki sayfasında şöyle özetleniyor:

"Gerçek yerlerden ilham alan geniş bir açık dünyada balık tutmanın özgürlüğünü yaşa. Muazzam bir atmosfere sahip olan farklı farklı yerlerde tekneyle, arazi aracıyla veya yaya olarak seyahat et. Gizli göletleri, sakin gölleri ve bölgedeki ilgi çekici noktaları keşfet. Hangi maceraya atılmaya karar verirsen ver her yolculuğun sonunda daha fazlası için geri gelmek isteyeceksin."

İNVİNCİBLE PRESENSTS: ATOM EVE

Invincible Presents: Atom Eve, Invincible ve The Walking Dead'in arkasındaki şirket olan Skybound Games'in ilk orijinal Invincible oyunu. Rossi Gifford'un yönettiği çarpıcı sanat eserleri ve ödüllü yazar Jill Murray'in imzasıyla orijinal bir hikayeyi sunan oyun, sevilen karakterlerle dolu bir dünyada Atom Eve'nin hayatını konu ediniyor.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NASIL İNDİRİLİR?

Epic Games Store ücretsiz oyunlarını yüklemek için ilk gereksinim: bir tane Epic hesabına sahip olmak.

Eğer yoksa Epic'in resmi web sitesinden ücretsiz olarak kaydolabilir ve ücretsiz oyunları hemen indirebilirsiniz. Ancak Epic Games'in ücretsiz oyun kampanyasının süresi sınırlı olduğundan, bu fırsatı kaçırmamak için acele etmenizde fayda var.