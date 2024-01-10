Yıllardır merak ediliyordu: Ünlü Android robotunun gerçek adı açıklandı

10 Ocak 2024 20:02 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 20:22

Android işletim sistemi 15 yıldır hayatımızda varlığını sürdürüyor. Son olarak Google, eylül ayında 3 boyutlu bir robot maskotuyla güncellenmiş yeni Android markasını duyurmuştu. Fakat işletim sistemi piyasaya çıktığı günden beri bu robotun ismi ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyordu.

GOOGLE, ANDROİD ROBOTUNUN ADINI AÇIKLADI

Robot çoğu zaman "bugdroid" olarak anılsa da, bu resmi bir isim değil. Bununla birlikte Google, tüketici elektroniği fuarı CES'te yıllardır merak edilen o konuya açıklık getiren bir hamle yaptı. Şirket robottan resmi olarak "The Bot" adıyla bahsetti.

Elbette bu, Android'in artık 'The Bot' olarak anılacağı veya işletim sisteminde herhangi bir isim değişikliği olacağı anlamına gelmiyor.

Bu arada, güncellenen logonun yakında Android cihazların "Powered by" açılış ekranında görünmesi bekleniyor. Google ayrıca geçen yıl, "uzun süredir devam eden küçük harf stilizasyonundan" uzaklaşan kelime işaretini de güncelledi. Bunun amacı, Google logosunun yanına yerleştirildiğinde görünümünü daha uyumlu hale getirmek olarak açıklandı.

ANDROİD LOGOSU NASIL DEĞİŞTİ

Yeni Android logosu ilk olarak Samsung Galaxy S23 Ultra ve Samsung Galaxy Z Flip 4'teki uygulamalardan bahseden bir reklamda ortaya çıkmıştı.

Önceki logolarda Android'i simgeleyen yeşil robot kafası 2 boyutlu, dümdüz ve sade bir şekilde görünüyordu. Yeni logoda, robot artık üç boyutlu bir tasarıma sahip ve Android'deki "A" harfi de her yerde büyük yazılacak.