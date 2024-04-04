Yıllardır ücretsiz hizmet veren Google paralı oluyor: Fiyatı belli oldu

04 Nisan 2024 09:46 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 09:47

1998 yılında kurulan ve bugüne kadar kullanıcılarından arama yapmak için beş kuruş talep etmeyen Google, iş modelinde köklü bir değişikliğe giderek artık bazı özelliklerini ücretlendireceği ortaya çıktı.

İngiliz iş gazetesi Financial Times, Google'ın çatı kuruluşu olan Alphabet'in kaynaklarına dayandırdığı haberinde, şirketin üretken yapay zeka ile desteklenen ve tamamen ücretli olarak çalışacak özel bir Google Arama sistemini hayata geçirmeyi düşündüğünü iddia etti.

GOOGLE NE KADAR OLACAK?

Halihazırda Google, yapay zeka desteğini geçtiğimiz mayıs ayında duyurduğu Search Generative Experience (Üretken Arama Deneyimi) sistemiyle sunmakta. Fakat yalnızca Google Search Labs programına kayıt yaptıran sınırlı sayıda ülkedeki kişinin erişimine açık.

Financial Times'ın haberinde, Google'ın bu özelliğini aylık 719,99 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan ve şirketin en gelişmiş yapay zeka modellerinden bir tanesi olan Gemini Advanced'e de erişim sunan 'Google One AI Premium' katmanına dahil edeceği öne sürüldü.

GELENEKSEL ARAMA DENEYİMİ TEDAVÜLDEN KALKMAYACAK

Google'ın yeni özelliği opsiyonel olarak sunulacak. "Ben yapay zeka istemiyorum gerek yok" diye düşünenler, herhangi bir ücret ödemeden arama yapmaya devam edebilecekler.

Haberdeki bir diğer iddiada, Google'ın Premium katmanında reklam göstermeye devam edeceği ve para ödeseniz bile sistemin reklamsız olmayacağı belirtiliyor. Ancak her iki söylentinin de henüz Alphabet tarafından doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.

YAPAY ZEKA UYGULAMALARI GENELDE ÜCRETLİ

OpenAI, ChatGPT sohbet robotunu ücretsiz sunarken, daha gelişmiş GPT-4 ve DALL-E gibi uygulamalarına erişim için aylık 20 dolar istiyor. Microsoft da Copilot Pro platformu altında kendi yapay zeka sistemlerini sunuyor. Midjourney gibi metinden görsel üretme uygulalamaları da ücretli.