Yolcuğa saatler kala uzaya gidecek astronotların son açıklaması

17 Ocak 2024 15:46 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:47

Dünya ve Türkiye'nin de beklediği uzay yolculuğu, bugün gece 1.11'de gerçekleşecek fırlatma ile başlayacak. Heyecanlı bekleyiş devam ederken, 1.5 gün sürecek yolculuk öncesi astronotlar son düşüncelerini paylaştı.

ABD ve İspanya'yı temsilen misyon komutanı Michael Lopez-Alegria, İtalya'dan görev pilotu Walter Villadei ve İsveç'ten Avrupa Uzay Ajansı'nı temsilen görev uzmanı Marcus Wandt, Türk astronot Alper Gezeravcı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yolculuk yapacak.

İSVEÇ DE BİR İLKE İMZA ATACAK

İsveç'in ilk astronotu Wandt, uzaya giden ilk İsveçli astronot" unvanının sahibi olacak.

Wandt, X platformundan yaptığı açıklamada, "Kalkışa hazırım" ifadesini kullandı.

"Türünün ilk misyonu"

Bu görevi mümkün kılan herkese minnettar olduğunu belirten Wandt, şöyle devam etti:

Uzay araştırmalarının önemini ortaklaşa ve çok kararlı bir şekilde gösteren İsveç hükümetine, İsveç endüstrisine ve İsveç Silahlı Kuvvetleri'ne özel teşekkürler.

Türünün ilk misyonu... ESA ve Axiom'un bu misyonu umduğumun çok ötesinde bir düzeye ulaştırmak için birlikte çalışmaları dikkate değer.

İsveçli astronot, görev kapsamında NASA ve SpaceX'te rol üstlenen herkese de teşekkürlerini iletti.

"Tarihi geri sayım saatinin ekranında olduğunuzda..."

Öte yandan komutan Lopez-Alegria, sosyal medya hesabından Kennedy Uzay Merkezi'ndeki tarihi geri sayım saatinin görüntüsünü paylaştı.

Astronot Lopez-Alegria, "Kennedy Uzay Merkezi'ndeki tarihi geri sayım saatinin ekranında olduğunuzda her şeyin gerçeğe dönüştüğünü bilirsiniz." notunu düştü.

Ayrıca, İspanya'nın ulusal sloganı olarak bilinen ve "daima ileri" anlamına gelen "Plvs Ultra" ifadesine de yer verdi.

"Hepinizi, kendimle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacağım"

Astronot Villadei de kendisine çıkacağı uzay yolculuğuna ilişkin iyi dilekler gönderenlere teşekkür etti.

Villadei, X hesabındaki paylaşımında şöyle dedi:

Öncelikle sevgili ailem, akrabalarım ve dostlarım; ikinci ailem

İtalyan Hava Kuvvetleri; İtalyan kurumları ve bu sayfalara benim için sözler bırakan herkese teşekkür ederim.

Hepinizi, kendimle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacağım.