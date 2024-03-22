YouTube, akıllı TV'lerdeki sevilen özelliği telefonlara getirdi

22 Mart 2024 10:48 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:48

YouTube sayesinde fark etti! Bin liraya bile almadığı broşu yüz binlerce liraya sattı

YouTube sayesinde fark etti! Bin liraya bile almadığı broşu yüz binlerce liraya sattı

YouTube yapay zeka ile üretilen videolara yeni bir zorunluluk getirdi

YouTube yapay zeka ile üretilen videolara yeni bir zorunluluk getirdi

YouTube, akıllı TV uygulamasında bulunan ve kullanıcıların aynı anda birden fazla kanaldaki videoyu izleyebilmelerine imkan tanıyan "Multiview (Çoklu görünüm)" özelliğini mobile getirme kararı aldı.

YouTube TV'de geçtiğimiz yıl devreye alınan bu özellik, Google'ın açıklamasına göre iPhone ve iPad'lerde kullanıma sunulmaya başlandı. Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefon ve tabletlerde ise önümüzdeki aylarda açılacağı bilgisi paylaşıldı.

ŞİMDİLİK SADECE SPOR KANALLARI DESTEKLENİYOR

Özellik YouTube'da ana sayfa sekmesinden çalıştırılıyor ancak yalnızca belirli spor kanalları aynı anda izlenebiliyor. Google'ın insanların bir film veya TV dizisinin yanında en sevdikleri spor müsabakalarını izleyebilmeleri için daha fazla kanala "çoklu görünüm" desteği eklemesi bekleniyor.

Google, özelliği Android'de kullanıma sunduktan sonra Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus dahil bütün markaların telefonlarında ve tabletlerinde kullanılabiliyor olacak. Öte yandan halihazırda Samsung TV gibi bazı televizyon modellerinin de çoklu görünüm desteği sunduğunu belirtmekte fayda var.

OYNATICIYA SPOR SKORLARI DA EKLEMİŞTİ

YouTube TV yakın zamanda video oynatıcının kullanıcı arayüzü için videonun yanında spor skorlarını da gösteren yenilenmiş bir tasarımı tanıttı. Ayrıca, TV'lere benzer şekilde, iki kanal arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyan "son kanal" kısayolunu da piyasaya sürdü. Ancak bu yeni özellikler mobil cihazlarda değil yalnızca TV'lerde mevcut.

YAPAY ZEKA VİDEOLARINI İŞARETLEYECEK

Öte yandan YouTube, geçtiğimiz günlerde bütün kullanıcılarını doğrudan etkileyecek bir karara imza attı. Buna göre, içerik üreticileri eğer videolarında yapay zeka veya değiştirilmiş içerik kullanırsa bunu bildirmek zorunda olacak. Böyle izleyicilerin izledikleri şeyin gerçek olup olmadığını doğrulaması sağlanacak.