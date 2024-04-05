YouTube CEO'su, OpenAI'yı hedef aldı: 'Aklınızdan bile geçirmeyin'

05 Nisan 2024 15:00 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:03

YouTube Üst Yöneticisi (CEO) Neal Mohan, OpenAI'nın metin komutları aracılığıyla video üretme kabiliyetine sahip "Sora" uygulamasının YouTube'daki içerikler kullanılarak eğitildiği söylentileri üzerine açıklama yaptı.

Bloomberg ile yaptığı röportajda Neal Mohan, yapay zeka şirketinin Sora modelini eğitmek için YouTube'daki videolardan faydalanıp faydalanmadığını doğrulamadı ancak bunu yapması halinde platformun politikalarının "açık bir ihlali" olacağını söyledi.

Mohan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir içerik üretici, çalışmasını platformumuza yüklediğinde belirli beklentileri olur. Bunlardan biri de hizmet şartlarına uyulmasıdır. Transkript veya video parçaları gibi şeylerin indirilmesine izin vermez. Bunlar platformumuzdaki içerik kurallarıdır."

TARTIŞMALAR OPENAI YÖNETİCİSİNİN AÇIKLAMASIYLA ALEVLENDİ

OpenAI Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Mira Murati mart ayında The Wall Street Journal'a verdiği demeçte, Sora'nın eğitiminde kullanılan verilerin ayrıntılarına girmek istemediğini söyledi ve "bunların kamuya açık lisanslı veriler" olduğunu savundu.

OpenAI daha önce modelin Shutterstock platformundaki içeriklerle eğitildiğini söylemişti. İkili arasında 6 yıllık bir anlaşma bulunuyor. Öte yandan Sora'nın Facebook ve Instagram'daki videolarla da beslendiği iddia ediliyor.

'OPENAI SORA' YIL İÇİNDE KULLANIMA AÇILACAK

Yakında OpenAI'nın popüler metinden video oluşturma programı Sora'yı herkes deneyebilecek. Mira Murati, metin istemine dayalı hipergerçekçi sahneler oluşturabilen Sora'nın bu yıl içinde piyasaya sürülmesinin planlandığını doğruladı.

"Bu teknolojiyi insanların düzenleyip oluşturabileceği bir araç olarak nasıl kullanacağımızı araştırıyoruz." ifadesini kullanan Murati, 20 saniye uzunlukta ve 720p çözünürlüklü bir klibi kısa sürede oluşturduğunu belirttiği Sora'yı önümüzdeki birkaç ay içerisinde herkese açacaklarını sözlerine ekledi.