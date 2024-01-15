YouTube Müzik uygulaması güncellendi: Beklenen güncelleme geldi

15 Ocak 2024 10:27 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 10:27

Google, iOS için YouTube Müzik uygulamasını güncelledi. iPhone kullanıcılarına bugün itibarıyla sunulan yeni güncellemeyle birlikte YouTube Müzik için uzun zamandır test edilen tasarım değişikliği devreye alındı.

2023 Ekim ayında Google, iOS için YouTube Müzik'teki 'Şu An Çalınan' sayfası için yeniden tasarlanan bir bağlam menüsünü test etmeye başlamıştı. 9to5Google sitesinin haberine göre, şirket artık bunu herkese açık olarak piyasaya sürmeye başladı.

YOUTUBE MÜZİK İÇİN BEKLENEN GÜNCELLEME

Son birkaç yılda Google, YouTube Müzik'in Şu An Çalınan sayfasındaki bağlam menüsüne birçok seçenek eklemişti. Bununla birlikte menü önceden basitken, yeni seçeneklerin eklenmesiyle karmaşıklaştığı yönünde eleştiriliyordu ve sayfadaki en önemli seçeneklerden bazılarını bulmanın zorlaştığı belirtiliyordu.

Google, sorunu çözmek için Ekim 2023'te iOS'ta yeniden tasarlanmış bir bağlam menüsünü test etmeye başladı. Bu menüde, sayfanın üst kısmında sıradakini oynat, çalma listesine kaydet ve paylaş seçenekleri için üç büyük düğme yer alıyor. Bunlar insanların en çok kullandığı seçeneklerden bazıları ve bu seçeneklerin daha büyük düğmelerle vurgulanması, bunlara erişimi kolaylaştırıyor ve müzik akışı uygulamasını kullanmayı eskisinden daha kolay hale getiriyor.

Google, yeni menüyü test etmeye başladıktan yaklaşık üç ay sonra geniş çapta kullanıma sundu. Fakat Google'ın bu değişikliği yalnızca iOS'ta kullanıma sunduğunu belirtmekte fayda var. Şirket henüz Android'de kullanıma sunmadı. Yeni özelliği iOS için YouTube Music uygulamasının 6.34 sürümünü yükleyerek aktif edebilirsiniz.