YouTube, popüler uygulamasını sessizce kaldırdı

12 Ocak 2024 11:25 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:26

YouTube, iPhone kullanıcılarına iMessage App Store üzerinden erişim sağlayan iMessage mini uygulamasını en son güncellemesiyle sessizce kaldırdı. 10 Ocak'ta piyasaya sürülen 19.01.1 sürümündeki YouTube uygulamasında yapılan değişiklik, sadece "hata düzeltmeleri ve geliştirilmiş performans" içeren sürüm notlarıyla duyuruldu.

YOUTUBE İMESSAGE UYGULAMASINI KALDIRDI

iMessage mini uygulaması kullanıcıların Mesajlar uygulamasından YouTube videolarını bulup göndermelerine ve hatta bu videoları iMessage üzerinden izlemelerine olanak tanıyordu. Ancak en son YouTube uygulaması güncellemesinin ardından, iMessage mini uygulamasının ortadan kaldırıldığı görüldü.

YouTube henüz bu değişikliğin neden yapıldığını doğrulamadı, ancak 9to5Mac'in haberine göre bu durumun kasıtlı olduğunu tahmin ediliyor.

YouTube'un iMessage mini uygulaması, Ekim 2017'de iMessage App Store'un tanıtılmasından bir yıl sonra kullanıcılara sunulmuştu. Ancak, iMessage App Store'un genel olarak beklenen başarıyı elde edemediği ve birçok diğer iMessage uygulamasının da son yıllarda kaldırıldığı, bu durumun platformun popülerliğinin sınırlı kaldığını gösterdiği belirtiliyor.

iMessage App Store, geliştiricilere ilk kez iMessage etiketlerini dağıtma imkanı tanıdığı için önemliydi. Ancak, zamanla bu özelliklerin kullanıcılar arasında yeterince benimsenmediği ve birçok büyük uygulamanın desteğini çektiği görüldü.

YouTube'un iMessage mini uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, iOS kullanıcıları artık YouTube videolarını iMessage üzerinden paylaşmak ve izlemek konusunda bu özelliği kullanamayacaklar. YouTube'un bu konuda resmi bir açıklama yapması bekleniyor.