YouTube, reklam engelleyici açana siteyi yavaşlatıyor mu? Açıklama geldi

16 Ocak 2024 16:15 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:15

YouTube, reklam engelleme yazılımı kullanan kullanıcılarına bilinçli olarak siteyi yavaşlattığına dair iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Firmadan yapılan açıklamada, YouTube'daki söz konusu yavaşlığın kasten yapılmadığına dikkat çekilirken, bu soruna neyin sebep olduğuna da açıklık getirildi.

Geçtiğimiz günlerde, Reddit'te birçok kullanıcı, YouTube'un genelinde aniden bir yavaşlama meydana geldiğini ve özellikle de videoların geç açılmaya başladığını fark ettiklerini söyledi. Kullanıcılara göre, reklam engelleyici uygulamalarını devre dışı bıraktıklarındaysa sorun düzeliyordu.

Bu duruma neyin sebep olduğu bilinmezken, bazı kullanıcılar YouTube'un reklam engelleyici kullananları tespit ettiğini ve kullanıcıları reklamlara izin vermeye zorlamak veya YouTube Premium'u satın almaya teşvik etmek için siteyi bilerek yavaşlattığını öne sürmüşlerdi.

YOUTUBE TOPU REKLAM ENGELLEYİCİLERE ATTI

Android Central sitesinin haberine göre, YouTube bu iddiaları reddetti. Firma yaptığı açıklamada, reklam engelleme uygulaması kullanan kullanıcılarına siteyi yavaşlatmadığını belirtirken, söz konusu yavaşlığa ise, adblocker adı verilen bu uygulamalara gelen güncellemelerin sebep olduğunu iddia etti.

Yapılan testlere göre, reklam engelleme yazılımı açıkken videoların inanılmaz derecede yavaş arabelleğe alındığı, ön izlemelerin düzgün bir şekilde yüklenmediği ve YouTube web sitesini yenilemeden sinema moduna veya tam ekrana girilemediği belirtildi.

Şu anda, kullanıcıların hem YouTube'daki hem de genel internet sitelerindeki reklamları kaldırabilecekleri AdBlocker, AdBlock Plus, AdGuard ve Ghostery gibi birçok yazılım mevcut. Bununla birlikte Opera gibi, yerleşik olarak reklam engelleme özelliği sunan web tarayıcıları da bulunuyor.

Reklam engelleyici kullanıp da YouTube'un yavaşladığını hisseden kullanıcıların önünde üç seçenek var: kullandığı uygulamayı değiştirmek, reklamlara izin vermek veya YouTube Premium hizmetini satın almak.

YOUTUBE PREMİUM TÜRKİYE FİYATLARI

Bu arada YouTube son olarak 2023 Kasım ayında Premium'a zam yapmıştı. YouTube Premium bireysel abonelik ücreti aylık 29,99 TL'den 57,99 TL'ye çıktı. Aile üyeliği 115,99 TL olurken, öğrenci üyeliği ise 37,99 TL oldu.