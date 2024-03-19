YouTube yapay zeka ile üretilen videolara yeni bir zorunluluk getirdi

19 Mart 2024 09:10 - Güncelleme : 19 Mart 2024 09:10

Popüler video paylaşım platformu YouTube, yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin kullanıldığı videolara karşı harekete geçti. Artık içerik üreticileri, "yapay veya değiştirilmiş içerik" kullandıkları zaman bunu bildirmek zorunda kalacaklar.

YouTube'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "izleyicileri izledikleri içerikler hakkında bilgilendirmeye yardımcı olmak için içerik üreticilerin, anlamlı şekilde değiştirilmiş veya yapay olarak üretilen ancak gerçekçi görünen içerikleri bildirmelerini zorunlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HANGİ DURUMLARDA İÇERİKLER BİLDİRİLMELİ?

İçerik üreticilerin, içerik düzenleme veya oluşturma araçlarını yenilikçi ve sorumlu biçimde kullanmasını teşvik ederken aynı zamanda kullanıcıların da izledikleri veya dinledikleri içeriklerin gerçek olup olmadığını bilmek istediklerinin farkında olduğunu söyleyen YouTube, yayıncıların içeriklerini bildirmesi gereken durumları şöyle sıraladı:

- Gerçek bir insanı, söylemediği veya yapmadığı bir şeyi söylemiş veya yapmış gibi gösteriyorsa

- Gerçek bir olayın veya yerin kamera görüntülerini değiştiriyorsa

- Gerçekte meydana gelmese de gerçekçi görünen bir sahne oluşturuyorsa

Açıklamasında değiştirilmiş veya yapay içeriklerin, tamamen veya kısmen değiştirilmiş ya da ses, video ve görüntü oluşturma veya düzenleme araçları kullanılarak oluşturulmuş içerikleri kapsayabileceği bilglisini paylaşan YouTube, bunlara örnek olarak bazı durumlar da paylaştı:

- Bir kişinin yüzünü başka bir kişinin yüzüyle değiştirmek için içeriği dijital olarak üretmek veya değiştirmek

- Bilindik bir araba takibi sahnesini, filmde aslında yer almayan bir ünlüyü eklemek için dijital olarak değiştirmek

- Ses simülasyonuyla bir tıp uzmanını tavsiyede bulunmuş gibi göstermek

- Gerçekçi bir şekilde, bir füzenin gerçek bir şehre ateşlendiğini göstermek

ETİKET VİDEOLARIN ALTINDA GÖZÜKECEK

İçerik üreticiler, içerik bildirmeyle ilgili soruları yanıtlamak için YouTube Studio'daki "Ayrıntılar" bölümünde bulunan "Değiştirilmiş içerik" kısmının altındaki "Evet" seçeneğini seçmeleri gerekecek.

İçerik üreticiler, içeriklerinin değiştirilmiş veya yapay olduğunu bildirmek için "Evet"i seçerse videolarının açıklama alanına bir etiket eklenir. Şu anda bu etiket, YouTube videolarını mobil cihaz veya tablet üzerinden izleyen kullanıcılara gösterilir.