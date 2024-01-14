YouTube'da reklam engelleyici açana bir darbe daha

14 Ocak 2024 10:52 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 10:52

YouTube reklam engelleme yazılımlarıyla mücadele etmede yeni bir aşamaya geçti. Daha önce, adblocker olarak bilinen bu yazılımlara karşı toleranslı olan firma, 2023 yılında kararını değiştirerek, YouTube Premium kullanmayanlar için reklamları zorunlu tutacağını açıklamıştı.

YouTube reklam engelleyici açanları, hiç video izleyemeyecekleri veya 3 video izledikten sonra reklamlara izin vermek zorunda kalacakları şekilde değişen yaptırımlara tabi tutuyor. Ancak şirket bu sefer adeta çileden çıktı.

YOUTUBE REKLAM ENGELLEYİCİ AÇANA SİTEYİ YAVAŞLATTI

9to5Google sitesinin haberine göre, YouTube yakın zamanda reklam engelleyiciler kullanıldığında tüm sitesini yavaşlatmaya başladı.

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te birçok kullanıcı, YouTube'un aniden yavaşladığını ve tepkisiz hale geldiğini belirtti. Kullandıkları reklam engelleyiciyi devre dışı bıraktıklarında ise sitenin anında normale döndüğünü kısa sürede keşfettiklerini de söylediler.

Yapılan testlere göre, reklam engelleme yazılımı açıkken videolar inanılmaz derecede yavaş arabelleğe alınıyor, ön izlemeler düzgün bir şekilde yüklenmiyor ve web sitesini yenilemeden sinema moduna veya tam ekrana girmek de neredeyse imkansız.

Bunun nedeni, YouTube'un kodlarında "gecikmeli bir internet bağlantısı görevi görecek şekilde" yazılan yapay bir zaman aşımı olarak belirtiliyor. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların ise önünde iki seçenek var: YouTube Premium hizmetini satın almak veya reklamlara izin vermek.

YOUTUBE PREMİUM TÜRKİYE FİYATLARI

Bu arada YouTube son olarak 2023 Kasım ayında Premium'a zam yapmıştı. YouTube Premium bireysel abonelik ücreti aylık 29,99 TL'den 57,99 TL'ye çıktı. Aile üyeliği 115,99 TL olurken, öğrenci üyeliği ise 37,99 TL oldu.