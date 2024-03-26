YouTube'dan yeni özellik: 'Çift dokunma' işlevini değiştiriyor

26 Mart 2024 10:42 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:42

YouTube sayesinde fark etti! Bin liraya bile almadığı broşu yüz binlerce liraya sattı

YouTube sayesinde fark etti! Bin liraya bile almadığı broşu yüz binlerce liraya sattı

YouTube, yapay zeka destekli bir öneri sistemini test etmeye başladı. Şu anda ABD'deki YouTube Premium kullanıcılarına özel küçük ölçekli bir denemede, görüntüleme modellerini analiz etmek ve videolarda sık izlenen kısımları belirlemek için makine öğreniminden faydalanan yeni bir özellik kullanıldı.

Özellik hayata geçtiğinde, kullanıcı uygun bir videoda ileri atlamak için iki kez dokunduğunda sistem, birkaç saniye ileri gitmek yerine doğrudan bu bölümlere atlamayı önerebilir. Bu durum, izleyicilere videoların en ilgi çekici kısımlarını sunmak için yapılır.

YouTube özelliğin çalışma mantığını şöyle açıkladı:

"Eğer bir izleyici uygun bir bölümde ileri atlamak için iki kez dokunuyorsa, onu videoda hedeflediğini düşündüğümüz bir sonraki noktaya götürecek bir ileri atlama düğmesi göstereceğiz. Bu özellik, içerik oluşturucuların kendi videolarını izlerken de kullanılabilecek. Yapay zeka destekli öneri sistemi, özellikle sınırlı zamanı olan kullanıcılar için içerik keşfini basitleştirerek izleyici deneyimini iyileştirme potansiyeline sahip."

YouTube, bunun şu anda yalnızca Premium abonelere yönelik ABD'de çok küçük bir deney olduğunu söyledi.

ÇİFT DOKUNMA İŞLEMİ 10 SANİYE İLERİ-GERİ SARIYOR

YouTube'un çift dokunma işlevi halihazırda bir videoyu ileri-geri sarmak için kullanılıyor. Video açıkken ekranın sağ tarafına iki kez dokunulduğunda 10 saniye ileri sararken, ekranın sol tarafına iki kez dokunulduğundaysa 10 saniye geri sarıyor.

Bununla birlikte videolarda bulunan (eğer içerik üretici eklerse) "Video Bölümleri" özelliği sayesinde video içerisindeki spesifik bir konuya hızlıca atlamak mümkün oluyor.