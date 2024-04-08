YouTube'un 'yapay zeka' konusunda korktuğu başına geldi

08 Nisan 2024 13:07 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 13:08

Yapay zeka arenasında bir süredir OpenAI ve Google arasında, Sora'nın YouTube videoları kullanılarak eğitildiğinin iddia edilmesiyle birlikte ortaya çıkan ve YouTube CEO Neal Mohan'ın açıklamalarıyla kızışan polemik konuşuluyor.

Mart ayında OpenAI Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Mira Murati, katıldığı bir yayında şirketin metinden video üretme programı Sora'nın eğitiminde YouTube'daki içerikleri kullanıp kullanmadığı sorusuna cevap vermekten kaçındığı için tartışma konusu olmuştu.

Murati Sora'yı halka açık verilerle eğittiklerini söylese de YouTube'daki videolardan da faydalanıp faydalanmadıkları sorusuna net bir cevap vermemişti. Bunun üzerine YouTube CEO'su Mohan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak şöyle dedi:

"Bir içerik üretici, çalışmasını platformumuza yüklediğinde belirli beklentileri olur. Bunlardan biri de hizmet şartlarına uyulmasıdır. Transkript veya video parçaları gibi şeylerin indirilmesine izin vermez. Bunlar platformumuzdaki içerik kurallarıdır."

OPENAI MİLYONLARCA SAATLİK YOUTUBE VİDEOSUNU KULLANMIŞ

Şimdi ise New York Times gazetesi, Google'ın pek de hoşuna gitmeyecek bir iddiayı haberine taşıdı. OpenAI'nın yapay zeka modellerini YouTube videolarından kopyalanan metinler üzerinde eğittini iddia etti.

NYT'nin şirketin uygulamaları hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre OpenAI, bir milyon saatten fazla YouTube videosunu yazıya dökmek için Whisper konuşma tanıma aracından faydalandı ve bunlar daha sonra GPT-4'ü eğitmek için kullanıldı.

The Information daha önce OpenAI'nın iki YZ sistemini eğitmek için YouTube videolarını ve podcast'lerini kullandığını bildirmişti. OpenAI başkanı Greg Brockman'ın bu ekipteki kişiler arasında olduğu bildirildi.

Google sözcüsü Matt Bryant, NYT'ye yaptığı açıklamada, Google'ın kuralları uyarınca "YouTube içeriğinin izinsiz olarak indirilmesine" izin verilmediğini ve ayrıca şirketin OpenAI tarafından bu tür bir kullanımdan habersiz olduğunu söyledi.

RAPORA GÖRE GOOGLE, SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK DEĞİL

Rapordaki bir başka iddia, Google'da OpenAI'nın YouTube videolarını kullandığını bilen ancak buna karşı harekete geçmeyen kişilerin olduğunu, çünkü Google'ın da kendi YZ modellerini eğitmek için aynı yöntemi kullandığını öne sürüyor. Google ise yalnızca kabul eden içerik üreticilerin videolarını kullandığını savunuyor.