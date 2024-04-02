Zirve el değiştirdi! En güçlü Android cihazlarda dikkat çeken ilk üç
Gelenseksel bir şekilde her ay en güçlü akıllı telefon ve tabletleri açıklayan AnTuTu ekibi yeni listeyi paylaştı. AnTuTu'nun mart ayı performans listesine göre, ROG 8 Pro en güçlü Android telefon olarak kayıtlara geçti.
Piyasadaki akıllı telefon ayrı performans testlerini gerçekleştiren AnTuTu ekibi, nisan ayına girilmesiyle birlikte mart ayı performans listesini de paylaştı. Yeni telefonların piyasaya sürülmesinin yanı sıra yazılım tarafında yapılan optimizasyonlarla listede birçok model yer değiştirdi.
Peki AnTuTu'ya göre en hızlı Android telefonlar hangileri? İşte mart ayında en iyi performansı gösteren telefonların listesi:
ASUS, RAKİBİNİ TAHTINDAN ETTİ
AnTuTu’nun 1-31 Mart 2024 arası topladığı istatistiklere göre, en güçlü Android telefon modeli 2 milyon 141 bin 448 puanla ROG Phone 8 Pro oldu. Tayvan merkezli ASUS'un oyunculara özel olan bu telefonu, geçen ayın zirvesinde bulunan OPPO Find X7'yi ikinciliğe düşürdü.
Üçüncü sırada iQOO 12 (2 milyon 110 bin 595) modeli yer alırken, Red Magic Pro+ (2 milyon 98 bin 269) ve vivo X100 Pro (2 milyon 88 bin 853) akıllı telefonları da ilk beş sırayı paylaştılar.
MART AYININ EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLARI
Tam liste şu şekilde:
- ROG 8 Pro - 2 milyon 141 bin 448
- OPPO Find X7 - 2 milyon 138 bin 119
- iQOO 12 - 2 milyon 110 bin 595
- Red Magic 9 Pro+ 2 milyon 98 bin 269
- vivo X100 Pro - 2 milyon 88 bin 853
- iQOO Neo9 Pro - 2 milyon 70 bin 155
- iQOO 12 Pro - 2 milyon 66 bin 837
- vivo X100 - 2 milyon 49 bin 22
- Nubia Z60 Ultra - 2 milyon 43 bin 411
- OPPO Find X7 Ultra - 2 milyon 36 bin 200
Not: Liste yalnızca Çin'deki akıllı telefon üreticilerini kapsıyor.