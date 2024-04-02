Zirve el değiştirdi! En güçlü Android cihazlarda dikkat çeken ilk üç

02 Nisan 2024 14:38 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 14:39

Piyasadaki akıllı telefon ayrı performans testlerini gerçekleştiren AnTuTu ekibi, nisan ayına girilmesiyle birlikte mart ayı performans listesini de paylaştı. Yeni telefonların piyasaya sürülmesinin yanı sıra yazılım tarafında yapılan optimizasyonlarla listede birçok model yer değiştirdi.

Peki AnTuTu'ya göre en hızlı Android telefonlar hangileri? İşte mart ayında en iyi performansı gösteren telefonların listesi:

ASUS, RAKİBİNİ TAHTINDAN ETTİ

AnTuTu’nun 1-31 Mart 2024 arası topladığı istatistiklere göre, en güçlü Android telefon modeli 2 milyon 141 bin 448 puanla ROG Phone 8 Pro oldu. Tayvan merkezli ASUS'un oyunculara özel olan bu telefonu, geçen ayın zirvesinde bulunan OPPO Find X7'yi ikinciliğe düşürdü.

Üçüncü sırada iQOO 12 (2 milyon 110 bin 595) modeli yer alırken, Red Magic Pro+ (2 milyon 98 bin 269) ve vivo X100 Pro (2 milyon 88 bin 853) akıllı telefonları da ilk beş sırayı paylaştılar.

MART AYININ EN GÜÇLÜ ANDROİD TELEFONLARI

Tam liste şu şekilde:

ROG 8 Pro - 2 milyon 141 bin 448

OPPO Find X7 - 2 milyon 138 bin 119

iQOO 12 - 2 milyon 110 bin 595

Red Magic 9 Pro+ 2 milyon 98 bin 269

vivo X100 Pro - 2 milyon 88 bin 853

iQOO Neo9 Pro - 2 milyon 70 bin 155

iQOO 12 Pro - 2 milyon 66 bin 837

vivo X100 - 2 milyon 49 bin 22

Nubia Z60 Ultra - 2 milyon 43 bin 411

OPPO Find X7 Ultra - 2 milyon 36 bin 200

Not: Liste yalnızca Çin'deki akıllı telefon üreticilerini kapsıyor.