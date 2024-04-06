Zirvenin sahibi değişti! Mart ayında en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

06 Nisan 2024 09:46 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 09:49

Apple'ın merakla beklenen akıllı telefonu bir kez daha ertelendi

Apple'ın merakla beklenen akıllı telefonu bir kez daha ertelendi

Samsung'dan Galaxy Z Fold 6 Ultra hamlesi! Ama bir sorun var

Samsung'dan Galaxy Z Fold 6 Ultra hamlesi! Ama bir sorun var

Samsung, bir süredir küresel akıllı telefon pazarının en büyük oyuncusuydu ancak yakın zamanda tacını kısa süreliğine Apple'a kaptırdı. 2024 yılına girmemizle birlikte işler Güney Koreli şirketine lehine dönmüş görünüyor.

Apple, 2023 yılında ilk kez küresel ölçekte Samsung'un sahip olduğundan daha fazla akıllı telefon satmayı başarmıştı. Sadece yüzde 4'lük bir farkla öne geçen iPhone üreticisinin bu başarısı, aynı zamanda şirketin Samsung'a kıyasla çok daha iyi satışlara sahip olduğu 4. çeyrek performansının da arkasında geldi.

APPLE DÜŞÜŞE GEÇTİ

The Korea Times tarafından paylaşılan Counterpoint Research verilerine göre Samsung, 2024 yılında Apple'ı az bir farkla geride bıraktı. Şirket yılın ilk çeyreğinde 19,69 milyon akıllı telefon satışa imza atarak 17,41 milyon satış yapan ABD'li rakibini geçti. Rapora göre Samsung şu anda küresel akıllı telefon pazarının yüzde 20'sini elinde tutarken Apple'ın payı yüzde 18'e düştü.

Rakamları daha da detaylandıracak olursak, Samsung'un ilk çeyrekte akıllı telefon sevkiyatlarındaki payı Avrupa'da yüzde 34 ve ABD'de yüzde 36 oldu. Bu da, Galaxy S24'ün piyasaya sürülmesinin ardından gerçekleşti. Aynı dönemde Apple'ın ABD'deki payı yüzde 48'e düştü.

Ortaya çıkan bu tablonun Samsung ile Apple arasındaki küresel akıllı telefon pazarındaki rekabeti bir anda tersine çevirmek için yeterli olmadığı değerlendiriliyor. Öte yandan sonuçlar, Samsung'un 2024'ün ilk çeyreği boyunca satışlar açısından başarılı olduğunu gösteriyor.