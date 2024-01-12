12 yıllık Cango isimli kazıyla şehir şehir geziyor

12 Ocak 2024 12:01 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 12:01

Yılmaz Evcenler, 12 yıldır 'Cango' isimli kazını biran bile yanından ayırmıyor. Kocaeli'nde yaşayan ve Yılmaz Evcenler, ve boynunda papyon takılı Cango isimli kazı gezmek için gittikleri Eskişehir'de yoğun ilgi gördü.

Yılmaz Evcenler kazı Cango ile Çi börek yedi. Çi böreği oldukça beğenen Evcenler ve Cango vatandaşlarla fotoğraf çekindikten sonra şehir turu yaptı. Cango ile Eskişehir'i çok beğendiklerini belirten Yılmaz Evcenler şunları söyledi; "12 yıl oldu evlatlık bakıyorum. Eskişehir'e Kocaeli'nden gezmek için geldik. Çi böreğimizi yedik, birazdan yola çıkıp gideceğiz. Ankara, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Eskişehir'i gezdik, yakında Bursa'ya da gideriz. Vatandaşlar ilgi gösterip soru soruyor, kim nasıl soruyorsa o şekilde cevaplıyorum.

Fotoğraf çektirmek için sıraya girenler de oluyor, kimisi 'Para alıyor musun' diye soruyor. Ancak bizim parayla işimiz yok, ben parayı ne yapacağım? Beraber stres atıyoruz. Beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. O benim için bir evlat gibidir."