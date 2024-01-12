Tgrt Haber
12 Ocak 2024 12:01 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 12:01

12 yıllık Cango isimli kazıyla şehir şehir geziyor

Kocaeli'nde yaşayan Yılmaz Evcenler ve 12 yıllık can dostu 'Cango' ismini verdiği kazı gezmek için gittikleri Eskişehir’de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
12 yıllık Cango isimli kazıyla şehir şehir geziyor
Eskişehir, Kaz, Kocaeli, Hayvan Sevgisi

Yılmaz Evcenler, 12 yıldır 'Cango' isimli kazını biran bile yanından ayırmıyor. Kocaeli'nde yaşayan ve Yılmaz Evcenler, ve boynunda papyon takılı Cango isimli kazı gezmek için gittikleri Eskişehir'de yoğun ilgi gördü.

12 yıllık Cango isimli kazıyla şehir şehir geziyor

Yılmaz Evcenler kazı Cango ile  Çi börek yedi. Çi böreği oldukça beğenen Evcenler ve Cango vatandaşlarla fotoğraf çekindikten sonra şehir turu yaptı. Cango ile Eskişehir'i çok beğendiklerini belirten Yılmaz Evcenler şunları söyledi; "12 yıl oldu evlatlık bakıyorum. Eskişehir'e Kocaeli'nden gezmek için geldik. Çi böreğimizi yedik, birazdan yola çıkıp gideceğiz. Ankara, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Eskişehir'i gezdik, yakında Bursa'ya da gideriz. Vatandaşlar ilgi gösterip soru soruyor, kim nasıl soruyorsa o şekilde cevaplıyorum.

Fotoğraf çektirmek için sıraya girenler de oluyor, kimisi 'Para alıyor musun' diye soruyor. Ancak bizim parayla işimiz yok, ben parayı ne yapacağım? Beraber stres atıyoruz. Beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. O benim için bir evlat gibidir."

Haberler>Yaşam>12 yıllık Cango isimli kazıyla şehir şehir geziyor
Eskişehirkazkocaelihayvan sevgisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...